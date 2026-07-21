La agencia Moody’s mejoró la calificación argentina y elogió el plan económico del Gobierno

La calificadora de riesgo Moody’s mejoró las perspectivas sobre la Argentina. En su último informe, la agencia elevó la calificación de riesgo crediticio a largo plazo (IDR) de la Argentina en moneda extranjera y local a “B3” desde “Caa1”, y modificó la perspectiva de estable a positiva.

“La suba refleja nuestra evaluación de que el riesgo de default de la Argentina ha disminuido de manera material, a medida que la estabilización macroeconómica avanzó más allá de la fase inicial de ajuste hacia una mejora más duradera de los fundamentos crediticios”, aseguraron desde la calificadora en un comunicado.

Además de la nota soberana, Moody’s también subió el techo de la deuda en moneda local a Ba3 desde B1, y el de moneda extranjera a B1 desde B2.

La decisión marca un cambio relevante en la percepción del riesgo soberano y abre la puerta a una eventual normalización del financiamiento externo.

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La posición externa de Argentina ha mejorado, respaldada por un mayor desempeño exportador y un aumento de la inversión extranjera directa en los sectores de energía y minería, junto con un mejor acceso al financiamiento externo.

La perspectiva positiva refleja la visión de que el perfil crediticio de Argentina podría fortalecerse aún más a medida que las mejoras estructurales en las finanzas externas se combinen con la estabilización macroeconómica en curso, según analistas.

Si bien persisten riesgos políticos de cara a las elecciones generales de 2027, Moody’s señaló que el rango de resultados de política se ha reducido en comparación con ciclos anteriores, lo que aumenta la probabilidad de continuidad de las políticas.

El techo de calificación en moneda local de Argentina fue elevado a Ba3 desde B1, mientras que el techo en moneda extranjera fue elevado a B1 desde B2.

La recapitalización del banco central y la reducción de los pasivos intrasector público fortalecen la flexibilidad de la política, mientras que la caída de la inflación apoya una recuperación en los ingresos reales y la confianza.

Moody’s espera un crecimiento del PIB de alrededor de 3.4% en 2026 y de 3.5% en 2027.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, dijo que eon esta decisión, las tres grandes calificadoras (Moody's, S&P y Fitch) quedan alineadas en B- por primera vez en más de una década.

"Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina", señaló.

Moody's también elevó el techo de calificación para Argentina (Ba3 en moneda local y B1 en moneda extranjera).

Daza dijo que "este es un detalle técnico muy importante. Permitirá que muchas empresas argentinas con mejor perfil crediticio puedan obtener calificaciones más altas, reduciendo su costo de financiamiento y ampliando su acceso a los mercados internacionales".

Y un último punto. Moody's no solo mejoró la calificación de Argentina. También cambió la perspectiva de Estable a Positiva.

"Eso significa que, si el programa económico continúa evolucionando como espera la agencia, considera más probable una nueva mejora de la calificación que una baja durante los próximos 12 a 18 meses. Esta vez es diferente!", destacó Daza. (Fuentes TN y NA).