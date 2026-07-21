ATP de Estoril: Burruchaga eliminó a Wawrinka y consiguió la mayor victoria de su carrera

El porteño Román Burruchaga confirmó el gran momento que atraviesa en el circuito al derrotar al suizo Stan Wawrinka por 6-4, 4-6 y 6-3 en la primera ronda del ATP de Estoril, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final y sumar una de las victorias más importantes de su carrera.

El argentino, actual número 60 del ranking mundial, prolongó así el impulso que traía tras alcanzar las semifinales en Umag, las segundas de su trayectoria en el circuito ATP.

El duelo marcó el primer enfrentamiento entre ambos y reunió a dos tenistas en etapas muy distintas, ya que Burruchaga llegaba en pleno crecimiento, mientras que Wawrinka, ex número tres del mundo y tricampeón de Grand Slam, afronta la última temporada de su carrera e intentaba cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

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El argentino tomó la iniciativa desde el comienzo cuando quebró el saque de su rival en el primer juego gracias a la solidez desde la devolución, aunque el suizo respondió de inmediato para igualar el marcador.

Burruchaga volvió a recuperar la ventaja con un nuevo quiebre, confirmó por primera vez su servicio para colocarse 4-2 y administró la diferencia con autoridad hasta quedarse con el primer parcial por 6-4.

En el segundo set ambos sostuvieron sus primeros turnos de saque tras superar oportunidades de quiebre y Wawrinka elevó el nivel, dominó los intercambios con su derecha y consiguió una ruptura en el sexto game.

Burruchaga reaccionó con una recuperación inmediata después de levantar un 0-40, pero el suizo volvió a quebrar en el décimo juego y cerró el parcial por 6-4 para igualar el encuentro.

El tercer set comenzó con un Wawrinka impreciso, situación que Burruchaga aprovechó para quebrar de entrada y luego confirmar la ventaja tras un exigente turno de servicio; pero el argentino volvió a romper el saque del suizo y tomó una diferencia de doble quiebre.

Aunque Wawrinka descontó cuando su rival sacó para partido, Burruchaga mantuvo la cal