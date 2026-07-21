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Liga Federal: presencia de un bahiense y de otros dos conocidos en la ciudad

Este miércoles comenzarán los cuartos de final.

Agustín Sánchez, Santiago Gattari y Juani Bellozas.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La Liga Federal -tercera categoría a nivel país- está ingresando en su etapa de definiciones, más precisamente en cuartos de final y habrá presencia de un bahiense, además de dos conocidos en nuestro medio.

La competencia otorga dos ascensos a la Liga Argentina.

Los cruces comenzarán mañana, en Posadas, con un clásico misionero, entre los locales Tokio y Mitre, correspondiente a la Conferencia NEA.

En Mitre juega el bahiense Santiago Gattari, proveniente de Liniers.

El base disputó 25 partidos, promediando 16,2 minutos, una asistencia y 0,7 recuperos, más 10-45/22% en triples, 24-48/50% en dobles y 18-24/75% en libres.

También se enfrentarán Sportivo Pilar (Buenos Aires)-El Ceibo (San Francisco), serie correspondiente a la Conferencia Centro y Conferencia Metropolitana.

El jueves, en tanto, será el turno de All Boys (Santa Rosa) frente a Regatas (San Nicolás), por la Conferencia Sudeste.

En los pampeanos juegan el puntaltense Juan Ignacio Bellozas y el platense, formado en Olimpo, Agustín Sánchez.

Juani disputó 20 partidos, promediando 30,4 minutos, 13,9 puntos, con 2-8/25% en triples, 110-178/61% en dobles y 52-82/63% en libres. Además 7,7 rebotes y 1,7 recuperos.

Mientras que Chiqui jugó 22 partidos, con 31,6 minutos en cancha, 17,3 puntos por juego (28-67/41% en triples, 91-172/52% en dobles y 115-162/70% en libres), más 4,6 rebotes.

La restante serie la protagonizarán River Plate-Presidente Derqui, por la Conferencia Metropolitana.

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