Liniers va de punto: “Frente a la jerarquía de ellos no podemos fallar, debemos hacer el partido perfecto”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Mientras busca cerrar con el tercer y último refuerzo para la segunda parte del año, Liniers tiene la mira puesta en la final extra del torneo Apertura de la A liguista, frente a Huracán, el domingo desde las 15 en el estadio Onofre Pirrone de Tiro Federal.

En el último cotejo del tramo clasificatorio, el “Chivo” superó 1-0 al Globito y forzó a esta definición en terreno neutral, que dejará un ganador de tramo pero no a un campeón.

Ahora, el respeto del conjunto albinegro con su par huracanense no admite sugestiones y está fundamentado en las posibles desventajas que puede ofrecer un plantel plagado de pibes frente a otro compuesto por futbolistas consagrados y con mil batallas ya disputadas.

“Hoy te puedo decir que llegamos parejos a este último encuentro, aunque la banca sigue siendo Huracán, eso no cambió más allá del 1-0 que logramos en el cierre de los playoffs”, catapultó Jonathan Ribes, uno de los integrantes de la dupla técnica (el otro es Jony Romero) del conjunto de la avenida Alem.

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“Ante la jerarquía de ellos no podemos fallar, para volverle a ganar tenemos que hacer el partido perfecto, en lo individual y en lo táctico. En la primera rueda nos equivocamos una vez, Brian Scalco aprovechó el error y perdimos 1-0”, deslizó “Piki”, repasando los tres enfrentamientos del año entre ambos elencos: un triunfo para cada lado y 0-0 en la segunda rueda.

“Si ellos manejan la pelota, nosotros debemos controlar las emociones, entender que se puede ganar en el minuto uno o 90. Si los dejamos pensar, si nos desconcentramos o desprotegemos las zonas de presión, podemos quedarnos sin nada en un abrir y cerrar de ojos”, sentenció el ex orientador y jugador de Bella Vista.

Con respecto a los refuerzos, Linieres sumó a Nicolás Orellana, defensor central formado en Villa Mitre y que viene de jugar el Apertura con la casaca francesa de Rosario, y a Eneas Sturman, volante creativo cedido a préstamo por el Gallego de la Loma.

--El que falta, ¿es delantero?

--Sí, pero no tenemos a nadie apuntado, es difícil conseguir un jugador desequilibrante, sea de área o por afuera. Veremos…

Vale aclarar que las incorporaciones, las tres que permite el reglamento para cada uno de los clubes liguistas, se pueden dar de alta recién a partir del lunes, cuando el Apertura ya sea historia en esta temporada 2026.