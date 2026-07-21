El riesgo país se mantiene cerca de los 420 puntos, mientras las acciones suben de la mano de las energéticas

Los bonos soberanos en dólares operaron en rojo este martes, en una rueda marcada por la persistente tensión geopolítica en Medio Oriente y la incertidumbre en torno al Estrecho de Ormuz, pese al tono positivo que muestran las bolsas de Wall Street.

Sin nuevos catalizadores que impulsen las cotizaciones, los títulos cedieron hasta 1,2%, encabezados por el Global 2046 en el mercado local. Los Bonares, por su parte, cotizan mayormente flat.

El Ministerio de Economía realizó este martes una nueva licitación con una operación de conversión de títulos.

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"El Tesoro anunció un nuevo canje de deuda 'dollar-linked' que se llevará a cabo mañana, ofreciendo los títulos con vencimiento en agosto de 2026 (D31G6) y diciembre de 2028 (TZVD8) a cambio del instrumento con vencimiento a fines de ‌julio (D31L6)", afirmó la consultora Max Capital.

"Luego del último canje de deuda entre el Tesoro y el BCRA, permanecen en circulación 4.098 millones de dólares del ‌D31L6. La liquidación de los instrumentos tendrá lugar el viernes", agregó.

En ese contexto, el riesgo país medido por el J.P. Morgan subió una unidad a 417 puntos básicos.

En el mercado local, el S&P Merval avanzó 1,7% a 3.280.041,67 unidades de la mano de Metrogas (+5%), Cresud (+4,4%) y Pampa Energía (+3,3%).

En Wall Street, las acciones argentinas también subieron a paso firme de la mano de Cresud (+5,6%), Edenor (+4%) y Pampa Energía (+3,7%).

Las acciones energéticas subieron ante la suba del Brent, que esta rueda alcanza los u$s91 por barril, su mayor nivel desde el 9 de junio.

La balanza comercial energética registró un superávit de u$s611 millones, producto de exportaciones por u$s1.406 millones e importaciones por u$s794 millones, según informe elaborado por el economista Nadin Argañaraz.

De esta manera, el saldo del sector mejoró u$s2.207 millones respecto del mismo período de 2025, explicado casi en su totalidad por el fuerte crecimiento de las exportaciones de energía. (Fuente: Ámbito).