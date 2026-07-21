La Justicia de EE.UU. rechazó un recurso de la Argentina y le ordenó pagar US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas

La Corte de Apelaciones de Washington DC falló en contra de la Argentina en el juicio que el país mantiene con Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008.

Según informó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue las causas contra la Argentina, el tribunal confirmó la sentencia que obliga al Estado argentino a pagarle al fondo más de US$390,9 millones.

El caso tiene un laudo a favor del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI), el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, y ahora consiguió que la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazara la apelación de Argentina contra el fallo de primera instancia, que ya había desestimado el pedido del país de rechazar la demanda del fondo.

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Titan Consortium procura que la corte reconozca la validez del laudo CIADI, ya que los arbitrajes del tribunal que depende del Banco Mundial no son ejecutables, pero sirven de antecedente para recurrir a la justicia ordinaria.

Idas y vueltas en el juicio por Aerolíneas Argentinas

El reclamo ante el CIADI comenzó con la demanda del grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando el Estado las expropió en 2008. Luego transfirió ese derecho al fondo Burford Capital, que es el mismo que litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF, hasta quedar en poder de Titan Consortium, que desde 2021 litiga en la Justicia estadounidense para hacer efectivo el pago.

El caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas tuvo tuvo laudo favorable a los demandantes en el CIADI en 2017. El país intentó anular el fallo, pero el Ciadi rechazó el pedido en 2019. Recién en 2024 el fondo Titan logró que la justicia de Estados Unidos reconociera la sentencia y le ordenara al país pagar US$390,9 millones mas intereses.

En noviembre de 2024, parecía que la Argentina y Titan iban a llegar a un acuerdo para pagar y cerrar el litigio. Ambas partes habían negociado los términos y condiciones del pago, así como el monto de la deuda y los intereses. De esta manera, se evitaba un nuevo juicio, pero la Argentina debía pagar o estaría sujeta a embargos.

Pero el país cambió su estrategia judicial y no canceló la sentencia. Por lo tanto, Titan inició los procedimientos para ejecutar el fallo mediante el embargo de activos soberanos argentinos. Sin embargo, es difícil encontrar bienes o cuentas que efectivamente cumplan con los requisitos para ejecutarse. (NA)