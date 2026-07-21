La Mesa Política se reúne en la Rosada con la mira puesta en los proyectos trabados en el Congreso
Arrancó a las 13 en la sede gubernamental, con la presencia de las principales figuras de La Libertad Avanza.
Luego del parate por el Mundial de Fútbol 2026, el oficialismo busca recuperar la iniciativa y en Casa Rosada se encuentra reunida la Mesa Política para reordenar la agenda legislativa y activar el Congreso luego de que finalicen las vacaciones de invierno.
El encuentro es encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y allí se analizan las estrategias para aprobar varios proyectos de reformas que se encuetran trabados. (NA)
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