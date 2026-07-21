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La Mesa Política se reúne en la Rosada con la mira puesta en los proyectos trabados en el Congreso

Arrancó a las 13 en la sede gubernamental, con la presencia de las principales figuras de La Libertad Avanza.

Foto: NA

Luego del parate por el Mundial de Fútbol 2026, el oficialismo busca recuperar la iniciativa y en Casa Rosada se encuentra reunida la Mesa Política para reordenar la agenda legislativa y activar el Congreso luego de que finalicen las vacaciones de invierno.

El encuentro es encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y allí se analizan las estrategias para aprobar varios proyectos de reformas que se encuetran trabados. (NA)

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