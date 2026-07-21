Ravier negó críticas a Messi y al plantel por la bandera sobre Malvinas

El vocero presidencial, Adrián Ravier, negó haber calificado como "país bananero" a la Argentina y dijo que el Gobierno no cuestionó a los jugadores de la Selección nacional de fútbol por la bandera de reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Así lo expresó Ravier en conferencia de prensa: "Nunca dije que Argentina es un país bananero; fue una mala interpretación de algunos medios. Señalé que, si lo fuera, no podríamos recuperar Malvinas, y critiqué al kirchnerismo por el daño económico y social causado".

"Apoyo el camino de Milei para que Argentina crezca y mejore su posición internacional, y pido que se lea mi mensaje completo para entender mi postura real", explicó el portavoz del presidente sobre el posteo que había realizado durante el fin de semana pasado.

En otro tramo, Ravier destacó otra vez, como la semana pasada, el trabajo del canciller argentino, Pablo Quirno, sobre la cuestión Malvinas y aclaró: "La visibilización que obtuvo el tema Malvinas en el entorno del mundial se ha incrementado muchísimo".

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"Una parte del mundo que desconocía el tema se enteró realmente de que este reclamo existe. Pudimos volver a poner el tema sobre la mesa. El gobierno de ninguna manera cuestiona los jugadores", agregó el funcionario.

En esa línea, negó críticas al capitán del equipo, Lionel Messi, por declaraciones después del partido contra Inglaterra donde afirmó que hay ciudadanos argentinos que no "llegan a fin de mes". "E insisto con esta otra cosa de que 'yo le cuestioné a Messi alguna cosa': es falso", resaltó. (NA)