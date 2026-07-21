El Gobierno confía en que desde ahora habrá recuperación salarial

El Gobierno nacional aseguró que desde junio se inició una recomposición de los salarios a partir de una caída en la inflación.

“Hay expectativa de que a partir de junio se produzca una mejora en la situación salarial por la baja de la inflación”, señaló este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier.

No obstante, admitió que el proceso de recomposición salarial “lleva tiempo” y “genera tensiones”, pero enseguida enfatizó que si se compara con noviembre de 2023 los salarios están en recuperación.

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El INDEC informó en las últimas horas que los salarios privados registrados subieron 2% en mayo y quedaron por debajo de la inflación de que fue de 2,1%. Esta situación se repite en las comparaciones interanuales y en los primeros cinco meses del año.

En ese sentido, destacó también que con 2027 se sumarán tres años consecutivos de crecimiento económico.

Por otro lado, durante una conferencia de prensa, el portavoz destacó el récord de las exportaciones que consolidan el frente externo.

“El alentador desempeño del sector exportador contradice la postura del tipo de cambio atrasado” dijo Ravier y subrayó que “es prueba de que la competitividad de las exportaciones industriales argentinas se puede alcanzar a partir de la disminución de impuestos y regulaciones, el llamado costo argentino, en lugar de barrer los problemas estructurales bajo la alfombra con una devaluación”.

En otro orden, el vocero reconoció “tensiones” con el PAMI y que a veces hay partidas “que se demoran”, Adjudicó esta situación a las restricciones presupuestaria que atraviesan las cuentas públicas. (NA)