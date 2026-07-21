El dólar cerró con leves variaciones este martes en Bahía Blanca

El mercado cambiario cerró este martes con movimientos acotados en Bahía Blanca. Mientras el dólar oficial registró una leve baja, el dólar blue volvió a subir y se consolidó por encima de los $1.560 para la venta.

De acuerdo con el promedio de las entidades relevadas, el dólar oficial finalizó la jornada a $1.456,22 para la compra y $1.505,98 para la venta, lo que representó una caída del 0,17% respecto del cierre anterior.

En el segmento informal, el dólar blue avanzó $5 y cerró a $1.533 para la compra y $1.561 para la venta, con una suba diaria del 0,32%.

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De esta manera, la diferencia entre ambas cotizaciones continuó siendo una de las referencias seguidas por el mercado local.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP se negoció en torno a $1.515, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó alrededor de $1.576.

Por su parte, el dólar Tarjeta o Turista, que se aplica a los consumos en moneda extranjera con tarjeta, se posicionó en $1.950.

Con este escenario, el mercado cambiario volvió a exhibir una jornada de estabilidad, aunque con una leve presión alcista sobre el dólar blue y escasas variaciones en las cotizaciones financieras.

En tanto, los bonos en dólares mejoraron y el riesgo país retrocedió a 416 puntos.