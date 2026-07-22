Ni película ni nueva temporada: la miniserie furor que se convirtió en lo más visto de Netflix en 2026

El catálogo de Netflix sumó un nuevo fenómeno que tomó por sorpresa a los usuarios. Se trata de Él y Ella (His & Hers), una miniserie que se transformó de manera inesperada en el contenido más visto de la primera mitad de 2026, superando a varios de los títulos más consolidados de la plataforma.

La producción conquistó rápidamente al público gracias a una adictiva trama que combina drama, suspenso e intensos giros argumentales.

A lo largo de sus episodios, la historia explora los oscuros secretos de una pareja compuesta por una periodista y un detective de policía, cuya relación cambia por completo cuando un caso de asesinato los enfrenta y los lleva a sospechar el uno del otro.

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¿Por qué todos están hablando de “Él y Ella”?

El arrollador éxito de esta miniserie entre los espectadores responde a varios factores clave:

Una historia con giros inesperados: Mantiene la tensión en todo momento con dos perspectivas cruzadas sobre un mismo hecho.

Capítulos ideales para una maratón: Su formato ágil invita a verla de un tirón en pocos días.

Actuaciones muy elogiadas: Encabezada por un gran elenco (con Tessa Thompson y Jon Bernthal), la producción destaca por la intensidad de sus interpretaciones.

Un desenlace impactante: Su final sorprendió al público y disparó las conversaciones en redes sociales.

El formato preferido del público

El impacto de Él y Ella la posicionó entre los títulos más comentados del año. Además, confirmó la fuerte preferencia de la audiencia por las producciones breves con historias intensas, un formato que continúa ganando terreno y dominando el ranking global del streaming.