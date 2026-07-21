Tensión en Villa Rosas: dos aprehendidos tras una pelea y una fuga por los techos

Dos hombres fueron aprehendidos este martes por la tarde en Villa Rosas luego de una pelea que derivó en un operativo policial con persecución por los techos y el secuestro de un arma blanca.

El procedimiento se inició alrededor de las 16, cuando un llamado al 911 alertó sobre una confrontación en una vivienda ubicada en Nicolás Pérez al 2000. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas detuvieron a Francisco Agustín Quintana, de 26 años, quien, de acuerdo con la información policial, tenía en su poder un cuchillo que descartó antes de ser reducido.

Un segundo involucrado, identificado como Diego Martín Garrido, de 32 años, escapó por los techos de las viviendas e ingresó a un domicilio de Nicolás Esquiú al 1900 y, posteriormente, se concretó su aprehensión.

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Con la colaboración del Centro Único de Monitoreo (CEUM), se logró establecer el lugar donde había sido arrojada el arma blanca y se procedió a secuestrarla.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Quinta e investiga la UFIJ N°15 y del Juzgado Correccional de turno del DJBB.

La causa fue caratulada como desobediencia, violación de domicilio e infracción al artículo 42 de la Ley 8031.