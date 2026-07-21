El intendente Susbielles supervisó las obras en las cisternas de Bosque Alto y Planta Patagonia

El intendente municipal, Federico Susbielles, recorrió los avances en la construcción de las cisternas de Bosque Alto y Planta Patagonia, una infraestructura clave que permitirá potenciar de manera significativa el suministro de agua potable en gran parte del distrito.

“Esta es una obra trascendente para Bahía Blanca. Las cisternas de Bosque Alto y de Planta Patagonia vienen a solucionar un problema histórico que afecta a miles de vecinos, garantizando la provisión por gravedad a decenas de sectores de la ciudad”, destacó Susbielles, durante la recorrida realizada este lunes.

La obra, financiada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, demanda una inversión de 40.000 millones de pesos. Una vez finalizada, mejorará notablemente el abastecimiento en sectores como General Daniel Cerri, Los Chañares y Villa Bordeu, al tiempo que habilitará la provisión continua a barrios como Paihuén, Nueva Belgrano y zonas aledañas.

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En ese sentido, Susbielles remarcó el esfuerzo conjunto y el respaldo provincial: “La ciudad arrastraba un déficit de infraestructura de muchos años. Para transformar esta realidad se necesitan decisiones e inversiones concretas, y en este caso, contamos con un Gobernador comprometido con resolver definitivamente la problemática del agua en nuestra ciudad. A los bahienses todo nos cuesta mucho, pero seguimos avanzando”.