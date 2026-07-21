Rosendo López: ladrones robaron mercadería de un comercio

Delincuentes sustrajeron esta madrugada de un local de vestimenta ubicado en una propiedad del barrio Rosendo López, informaron fuentes oficiales.

El hecho se produjo en el sector de calle Sócrates al 2.600, donde desconocidos lograron acceder a un pasillo interno de una propiedad y desde alcanzar un ventiluz del negocio.

Trascendió que los sujetos lograron apoderarse de camisetas de la selección argentina y camperas, estimándose el perjuicio en unos 400 mil pesos.

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El caso fue denunciado y está siendo investigado por efectivos de la comisaría Cuarta.