ABSA: trabajos en el centro de la ciudad en los próximos dos días

Aguas Bonaerenses informó que este miércoles 22 y el jueves 23, se realizarán intervenciones en la red de agua en dos puntos de la ciudad, como parte de las obras de recambio de cañerías que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.

El miércoles 22 los trabajos se ejecutarán en las intersecciones de calle Chile con Villarino, España, Fitz Roy y O´ Higgins y estará afectado el suministro con falta de agua el cuadrante comprendido por las calles Undiano, Chile, Avenida Colón e Italia.

En tanto el jueves, las tareas se centrarán en 25 de Mayo e Italia, Darregueira y Undiano, y en Thompson y Undiano. En este caso será afectado el servicio de agua en el área comprendida por las calles Thompson, Undiano, Donado e Italia.

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Por lo tanto, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese período, cuidarlas y sólo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.