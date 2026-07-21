El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 22 de julio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este mièrcoles 22 de julio una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 11 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será frío y húmedo. El viento tendrá intensidad de leve del Sudoeste. La visibilidad será regular a buena.
En la tarde tendremos tiempo frío con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad de leve del sector Este y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fría con cielo parcialmente nublado y se estima para media noche una temperatura de 6 grados centígrados.