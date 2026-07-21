El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este mièrcoles 22 de julio una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 11 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y húmedo. El viento tendrá intensidad de leve del Sudoeste. La visibilidad será regular a buena.

En la tarde tendremos tiempo frío con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad de leve del sector Este y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría con cielo parcialmente nublado y se estima para media noche una temperatura de 6 grados centígrados.