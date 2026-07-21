¿Todavía no conocés a Pablito Castillo? Septiembre puede ser el momento perfecto

Lejos de ser una simple sucesión de chistes, el show propone un recorrido por esas pequeñas escenas de la vida diaria que todos reconocen: la familia, las relaciones, los vínculos, las costumbres argentinas y esos momentos que, vistos desde el humor, terminan siendo mucho más divertidos.

Con un estilo dinámico, personajes desopilantes e interacción permanente con el público, Castillo logra trasladar al escenario la frescura que millones de personas siguen diariamente en redes sociales, sumando además material exclusivo pensado especialmente para el teatro.

"La risa que me parió" se transformó en uno de los espectáculos de humor con mayor crecimiento en los últimos años, recorriendo numerosas ciudades argentinas con una propuesta ideal para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Toda la información y entradas ya se encuentran disponiblen en TicketBahia.com