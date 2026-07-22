Piccinini: el efecto de perder poco, los líderes de Napostá, el fantasma de Olimpo y la sombra de Villa Mitre

"Estoy contento por haber ganador, pero me alegra que haya sido un partido emotivo para la ciudad, con los suplementarios, mucha gente, una fiesta, un broche muy lindo para la primera parte del torneo ", destacó el entrenador Fabricio Piccinini, al día siguiente de festejar con Napostá y hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

El albiazul se adjudicó la primera parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, en una serie que terminó con un alto nivel y el mayor goleo de la temporada, tras la victoria albiazul ante Bahiense del Norte, 105 a 103, en doble suplementario (79-79 y 90-90).

En la misma instancia de 2025 Napostá había perdido en suplementario frente a Olimpo.

"Si perdíamos otra vez en suplementario, teníamos que escribir un libro. No podía pasarnos de nuevo. Tuvo mucha similitud con el partido que perdimos con Olimpo", comparó.

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"Después del cuarto partido (lo perdieron con un triple de Guido Muzi), era un vestuario difícil, porque se nos escurrió el torneo, no un partido, pero dijimos de aprender", recordó.

Lo cierto es que los de la Avenida ganaron mucho (9 de 11 en fase regular y las tres series, 2-1, 2-1 y 3-2), aspecto que llevó a Piccinini a reflexionar y en el cual trabajar: "El equipo pierde poco y algo de lo que hablé mucho en la temporada fue que hay que aprender a jugar perdiendo".

El primer partido de la serie justamente lo perdieron por 42 puntos. Pareció irreal.

"No nos golpeó tanto, porque fuimos conscientes del por qué, lo analizamos para hacer un buen segundo partido, y lo logramos", contó Picci.

Si bien no lo expusieron en la previa a la serie, un par de jugadores no llegaron en plenitud.

"Fausto (Depaoli) sufrió un esguince de tobillo en el tercer juego contra Alem, no le encontramos la vuelta para que no le molestara y el primer partido con Bahiense fue cuando peor estaba. Y Marcos (Diel) venía de un microdesgarro", contó el DT.

Una de las clave para quedarse con la final fue contener a dos jugadores clave.

"Creo que hicimos una gran serie, porque dentro de todo, salvo en momentos, contuvimos a Lamonega y Muzi, que era importante, y nos daba rédito para poder ganar", puntualizó.

Y agregó: "El equipo mostró mucho carácter para ganar las tres series en juegos definitivos, las dos primeras en tercer juego y esta última en quinto. Demostramos que el equipo en momentos difíciles juega y eso te da un plus. Noté que el equipo nunca sintió que estaba en problemas, en ninguna serie".

En el abanico de jugadores protagonistas que cuenta en su plantel, Piccini contó quiénes son los líderes.

"Los líderes son un poco Ramiro (Heinrich) y Leo (Alemañy), los dos mayores con experiencia, y Germán (Andrés) por su carácter y forma de ser, porque ayuda al equipo a ir para adelante, es el más cascarrabia, el más luchador", puntualizó.

En la serie encontró que se complementaran muy bien sus bases Fausto Depaoli y Nicolás Guerrero.

"Son muy diferentes y para mí eso nos viene muy bien. Se llevan muy bien y se complementan. Y fijate cómo termina la primera parte de la película, con Nico tomando la base en el partido decisivo y con la experiencia de Fausto, que para mí está entre los dos o tres mejores bases del torneo. No tuvo problemas de pasarle el rol a Nicolás, que sentíamos que estaba con la confianza por las nubes", resaltó.

Napostá cuenta con el mejor jugador del torneo: Marcos Diel.

"A veces es desprolijo, pero se le caen los puntos de las manos, como decís vos. En la charla y analizando partidos anteriores, le pedí al equipo que se la pasaran a Marcos y corra con dribling. Te da mucha energía, cumple en todos los rubros y anota siempre. Está jugando mucho más físico que en Olimpo, está más fuerte, va mucho más al choque", definió.

Respecto del plantel y sin querer comparar, sí tuvo palabras de elogio y se mostró sumamente confiado: "Siempre tuve la suerte de dirigir buenos equipos, grandes jugadores y formando buenos grupos. Creo que este es un equipo muy completo y se ha conformado un buen grupo. Me parece que este equipo está encaminado para lograr algo importante".

Naturalmente, los nombres que logró reunir para este torneo 2026 lo situaron, desde un primer momento, como principal candidato.

"Siempre es un desafío tener un equipo largo y que te tilden de candidato. Acá en Bahía se remarca el tema de quién es el candidato y quién más jugadores, me parece un poco por demás, se vuelve muy repetitivo, pero nos carga de un plus, que está bueno. Después, sabiendo que se puede perder, que los rivales tienen grandes jugadores. Respeto mucho a los rivales. En Bahía a muy buenos jugadores y entrenadores y el torneo local es muy parejo", entendió.

Napostá perdió dos partidos en fase regular y en todas las series de playoffs llegó al máximo de partidos, aunque, por lo menos ya son finalistas.

En el horizonte, como viene sucediendo en los últimos años, aparece Villa Mitre, más allá que el tricolor mantendría el perfil más bien de básquet local, sin utilizar como en otras oportunidades jugadores protagonistas de su equipo de Liga Argentina.

"Lo tengo súper en cuenta, por eso la importancia de ganar el primer torneo que te mete en la final, es un premio muy grande. Y teniendo en cuenta eso también, que Villa Mitre en los últimos tres años se manejó así, bajando jugadores de Liga y se hace muy difícil. Tampoco es imbatible, pero está claro que hace tres años que nadie puede ganarle una serie. Veremos qué decisión toman y afrontar lo que viene", señaló.

Si bien obtuvo el Nº1, el camino tuvo sus tramos complicados.

"Fue durísimo. Usamos todos los casilleros, no nos quedó una fecha vacía, nada. Los dirigentes contentos, porque jugamos dos terceros partidos y un quinto, je. No faltó recaudación", dijo Picci.

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