Mariezcurrena anotó el tiro ganador y San Lorenzo metió el primer tramo de la LBB Plata

Brazos en alto y puños apretados para el hombre decisivo: Fermín Mariezcurrena. El festejo de San Lorenzo en el Tomás. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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San Lorenzo derrotó a Sportivo Bahiense, 75 a 73 y se quedó con el primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", al cerrar la serie 3-2.

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El naranja tuvo la lucidez necesaria en los momentos decisivos, eligiendo bien los caminos para llegar a destino y asegurarse, de mínima, una final extra en caso de no repetir en el segundo tramo.

En este contexto, con un triple y dos libres de Matías Martínez el naranja empató y un lanzamiento clave de Fermín Mariezcurrena le dio la ventaja con la que cerró el juego.

Un inicio raro resultó con la rápida salida de Gonzalo Martínez cuando iban apenas 24 segundos y se resintió del tirón sufrido en el juego anterior.

San Lorenzo puso a Matute Martínez a seguir a Ulises Montes que había hecho mucho daño en el partido 4. Adelante, el naranja jugó en pareja: Coria-De Pástena, aprovechando este último a ganar por abajo y con los aclarados que le generaba el zurdo.

Así anotó los 8 primeros puntos de Sanlo (8-7).

Sportivo, que había empezado trabado, encontró mayor fluidez mejorando defensivamente la primera línea y saliendo para adelante.

Si bien Matute lo tenía contenido a Montes, el resto quedaba demasiado liberado. Y fue Tuero en un par de oportunidades que anotó de tres puntos. Lo mismo Miguel con el tiro medio.

El tricolor metió un parcial de 13-4 y sacó la máxima: 20-12 a falta de 1m50 para el cierre del cuarto inicial.

Sanlo creció con los tiros a distancia de Fernetich y el dominio interno de Coria. El primer cuarto quedó para Sportivo, 22-19.

En el segundo, Spinaci corrió a Fernetich y Amore intentó contener a Coria. El trámite se hizo trabado. Y en un par de distracciones defensivas, Fernetich aprovechó para meter un triple y un doble, devolviéndole la ventaja a Sanlo: 28-27.

Cos bajos porcentajes de ambos lados y más empuje que juego a cancha abierta, faltó claridad, sobre todo a la hora de definir aún de contraataque.

Y fue Mariezcurrena que marcó la diferencia para el naranja, con su efectivo tiro corto y Sportivo que mejoró con los tiros a distancia (Stach, Amore y Guaglianone).

El primer tiempo lo cerró arriba el tricolor, 37 a 36.

En el inicio del complemento, Sportivo forzó el juego interior con Ayala, que no logró sacar ventajas.

Sí, en cambio, pudo afianzarse con el tiro a pie firme de tres puntos, convirtiendo consecutivamente Montes, Stach y Amore.

De todos modos, atrás el tricolor tuvo muchas dificultades para detener a De Pástena, sumándose como alternativas Mariezcurrena, Diez y Aguirre, escapando 56-49, pudiendo entrar a los últimos 10 minutos 5 arriba: 60-55.

Con triple de Stach en el amanecer del cuarto, Sportivo demostró que seguía derecho.

Y con dos libes de Boccatonda el tricolor empató en 62.

La salida de Fernetich –con una dolencia- devolvió a la cancha a Matute y respondió poco después con un triple: 65-64.

Y ya no se sacaron ventajas decisivas. Anotar le costó cada vez más a los dos.

El escenario, a falta de 3m10m era más favorable a Sportivo, que había puesto con 4 faltas a Coria y De Pástena.

Después de varios idas y vueltas sin anotar, con algunos lanzamiento apresurados propios de lo que estaba en juego, con un 1m17 Ayala salió de la pintura picando, Sportivo abrió la cancha y el interno atacó a Coria, convirtiendo un tiro con perfil cambiado: 73-68, con 1m13.

En la reposición, Matute clavó un triple: 73-71, enfrente Sportivo insistió con el tiro a distancia (Boccatonda) y otra vez Martínez con su experiencia sacó una falta y no falló en la línea: 73-73, con 38 segundos.

Una vez más, el tricolor apostó al t3 (Amore) con 20 segundos y enfrente, San Lorenzo, de la mano de Mariezcurrena, poco menos que lo definió coronando una muy buena noche con una penetración y un tiro corto a 45 y con tablero.

San Lorenzo pasó al frente 75-73, con 3s05/10, Stach intentó romper y le dividió la pelota De Pástena. Con la posesión a favor tras salto, con 8 décimas, en la reposición fue el propio Stach el que tomó el último tiro, que no concretó por poco.

Y San Lorenzo festejó, porque lo cerró mejor, con mayor claridad a la hora de las elecciones, por eso se quedó con la primera vuelta, que si bien no es definitiva, marca una clara tendencia a futuro.

San Lorenzo (75): R. Aguirre (3), M. Martínez (8), L. Fernetich (11), J.I. De Pastena (16), J. Coria (10), fi; N. Diez (5), S. Seewald (2), F. Mariezcurrena (18), J.P. Fuentes (2) y N. Herbik. DT: Nicolás Becchina.

Sportivo Bahiense (73): J. Tuero (6), G. Martínez, U. Montes (11), E. Miguel (9), M. Ayala (8), fi; G. Stach (13), A. Amore (13), M. Boccatonda (10), T. Boubbe, L. Spinaci y B. Guaglianone (3). DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: San Lorenzo, 19-22; 36-37 y 60-55.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Sebastián Giannino.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Serie: San Lorenzo, 3-2.