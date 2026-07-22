La confianza del héroe de San Lorenzo, y el agradecimiento del DT a Seba Aleksoski y los jugadores

"Esto es soñado, increíble. Todavía no puedo creer, no caigo que ganamos y cómo ganamos".

Fermín Mariezcurrena era uno de los más buscados en los festejos de San Lorenzo, que acababa de vencer a Sportivo Bahiense, por 75 a 73, para quedarse con el primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Toto era el centro de atención para las notas, mientras su familiares y amigos buscaban un hueco para saludarlo y felicitarlo. Algunos hinchas o dirigentes también le agradecían.

Es que con un doble a falta de 3s05/10 en el tablero, le terminó dando el triunfo al Naranja, para sellar la serie por 3 a 2, luego de -además- defender los últimos dos intentos del tricolor.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"La jugada salió así, habíamos hablado de la defensa anterior. La defendimos bien y después en ataque quedó el espacio, me cortinaron bien y me quedó", reconoció con humildad el goleador de la noche, con 18 puntos.

La bola al aire de Mariezcurrena y el destino ya está escrito...

Pese a estar cinco puntos abajo (73-68, con 1m13), Sanlo llegó a reaccionar con un triple y dos conversiones de Matías Martínez, un par de buenas defensas y ese tiro ganador. de Mariezcurrena.

"Fue una serie durísima, nos teníamos mucha confianza. Estando cinco puntos abajo, nunca bajamos los brazos y pudimos darlo vuelta por suerte", admitió.

-Venías con una buena noche, ¿sirvió para tenerte confianza al momento de tomar el tiro?

-Sí, estaba con mucha confianza, y el cuerpo técnico y mis compañeros siempre me dicen que tire.

-Encima no fue un tiro "normal", lo tomaste a una pierna, entró con tablero... (ver abajo).

-Y... capaz que fue un poquito de suerte, pero bueno se dio.

-Vale igual...

-¡Obviamente y cuánto vale!

Mariezcurrena celebra con Coria tras el triunfo.

El del doble y el de la asistencia: Mariezcurrena y Aguirre vuelven al banco ganadores.

En definitiva, ese buen cierre le permitió a San Lorenzo quedarse con el quinto punto de la final y conseguir así la ventaja de asegurarse una final extra en caso de no repetir en el segundo torneo, lo que le daría el ascenso.

"Era nuestro objetivo, ni hablar, estuvimos todo el torneo pensando en esto, pero había que ir de a poquito. Ahora quedamos a una serie (de ascender), así que estamos recontra contentos", cerró Toto, el héroe de la noche.

-El tiro ganador

*La palabra del DT

El entrenador de San Lorenzo, Nicolás Becchina, interrumpió un momento los festejos y las fotos para contar sus sensaciones, tras el logro obtenido por San Lorenzo.

Aunque, claro, todo era muy reciente como para procesar todo lo que había sucedido en el Norberto Tomás.

"Estoy feliz, todavía cayendo, espero poder disfrutarlo más en un rato, cuando baje toda la tensión", le dijo el DT a La Nueva.

Luego analizó el cierre del partido, donde fue fundamental el aporte de los experimentados Matías Martínez (autor de 5 de los últimos 7 puntos) y Ramiro Aguirre (asistidor en el tiro ganador), además del ya mencionado Fermín Mariezcurrena.

"Ellos tienen mil batallas de estas y sabemos que son los que van a agarrar la pelota en estos momentos. Le agradezco a Rama, Matute, porque cuando el equipo está bien ellos te dicen que no toques nada, porque ven que los compañeros están bien. Cero egoísmo, están para aportar y lo hacen cómo saben hacerlo", remarcó el entrenador.

En cuanto al cierre agregó: "Pedimos un minuto, trabajamos una ofensiva para el tiro de Matute, que gracias a Dios salió. Lo tenía que tomar él, salió, después lo pudimos empatar y era defender. La última ofensiva fue un rebote, no teníamos para preparar nada, los chicos tenían que interpretar lo mejor posible la situación, por suerte Toto metió un golazo y salió bien".

También reconoció el trabajo de Sportivo y lo complicada que fue la serie.

"Sabíamos que iba a ser así de duro, ellos también tienen jugadores de experiencia, jerarquía, calidad, también tienen chicos perimetrales con muy buen juego. A lo último era que de alguna manera caiga para nosotros", admitió.

Nico tomó el cargo de entrenador principal con el torneo ya avanzado (a comienzos de mayo) y tras la salida de Sebastián Aleksoski por temas personales, lo que hizo especial el logro obtenido anoche.

"Seba para mí es un amigo, tiene que ver mucho o casi todo de que yo esté acá. Él es parte de esto, le mando un abrazo enorme, seguro vamos a juntarnos. Él me dio la confianza para tomarlo y después me apoyé en los jugadores mayores del plantel, que aportan dentro y fuera de la cancha, me dieron una mano enorme. Tanto Rama, como Nahuel Diez, Matute, estoy muy agradecidos a todos ellos", insistió.

Por último, el DT puso el foco en el futuro y ya se trazó un objetivo principal y clave.

"No es poco lo que nos aseguramos, pero sabemos que no es todo. Ahora, a trabajar para que esto no nos baje ese hambre que teníamos. Hay que apuntar lo que se pueda en la parte basquetbolística para tratar de repetir", cerró.