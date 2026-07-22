Bahía Blanca, en el top 10 de las ciudades más frías de Argentina

Bahía Blanca registró este miércoles una de las mañanas más frías del año y volvió a ubicarse entre las diez ciudades con menor temperatura de la Argentina, de acuerdo con el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 7, la ciudad presentaba una temperatura de -1,9 °C, mientras que la sensación térmica descendía hasta los -5,4 °C, debido a la combinación del frío y el viento.

En el ranking nacional, Bahía Blanca quedó por detrás de El Calafate (-16,2 °C), Perito Moreno (-12,7 °C), Río Grande (-7,3 °C), Río Gallegos (-4,4 °C), Esquel (-4,1 °C), Comodoro Rivadavia (-3,9 °C) y Puerto Madryn (-2 °C).

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Según el pronóstico de Satelmet, la temperatura máxima prevista para este miércoles será de 11 °C.

Durante la mañana continuará el ambiente frío y húmedo, con viento leve del sudoeste y visibilidad entre regular y buena.

Por la tarde se espera cielo parcialmente nublado y viento leve del este. El índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles normales y la visibilidad será buena.

Hacia la noche persistirá el ambiente frío, con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 6 °C hacia la medianoche.

Recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas

Ante el intenso frío, se recomienda vestirse con varias capas de ropa, cubrir especialmente la cabeza, las manos y el cuello, y evitar la exposición prolongada al aire libre durante las primeras horas del día.

También es importante calefaccionar los ambientes de manera segura y ventilarlos algunos minutos cada hora para prevenir la acumulación de monóxido de carbono. En caso de utilizar braseros o estufas a gas, se aconseja verificar su correcto funcionamiento.

Por último, especialistas sugieren mantener una buena hidratación, consumir bebidas calientes y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, quienes son los grupos más vulnerables frente a las bajas temperaturas.