Carmen de Patagones: avanzan los preparativos para una obra vial clave

Con el inicio de los desvíos previos para los posteriores trabajos, avanzan las tareas para la concreción de una rotonda en la intersección de las avenidas Juan Domingo Perón y Avenida de la Constitución, acceso noreste de Carmen de Patagones.

En las últimas horas, el intendente Ricardo Marino, acompañado por el Coordinador de Políticas Públicas, Cristian Duarte, y la secretaria de Obras Públicas, Pamela Baffoni, recorrió el sector donde se están realizando las tareas preliminares, destinados a ejecutar los desvíos necesarios para el pronto inicio de la obra.

“La misma permitirá mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en uno de los principales accesos a la ciudad cabecera, optimizando el tránsito y brindando mayor seguridad tanto a vecinos como a quienes ingresan y egresan de la ciudad”, explicó Marino.

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En los próximos días continuarán desarrollándose las tareas para la implementación de los desvíos de tránsito, según el esquema de circulación publicado, como paso previo al inicio de la obra.

Familias recibieron boletos de compra venta de "Un Lote, Una Vivienda"

Por otra parte, el viernes se procedió a la entrega de boletos de compraventa a 20 familias beneficiarias del programa "Un Lote, Una Vivienda".

Las familias beneficiarias recibieron la documentación tras cumplir con los requisitos establecidos por el programa, encontrándose al día con el pago de las cuotas correspondientes al inmueble y habiendo dado cumplimiento a los compromisos asumidos para la construcción de sus viviendas, en tiempo y forma.

Con esta entrega, el municipio continúa avanzando en la regularización de la situación dominial de los adjudicatarios, brindando mayor seguridad jurídica a las familias y consolidando el acceso a la vivienda propia. (agencia Patagones)