Patagones: positivas repercusiones por la media sanción a los beneficios patagónicos permanentes

El proyecto de ley fue presentado por el titular de la Cámara Alta bonaerense, Alejandro Dichiara, a pedido del intendente Ricardo Marino (der.). Fotos: Agencia Patagones.

Agencia Patagones / laregion@lanueva.com

Diferentes voces se pronunciaron con entusiasmo luego de que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires le diera media sanción al proyecto de ley del diputado Alejandro Dichiara que establece de manera permanente el régimen de beneficios impositivos para el partido de Patagones por ser parte de la Región Patagónica Bonaerense y a los distritos comprendidos en la Zona Austral.

La iniciativa constituye un paso significativo para brindar previsibilidad al desarrollo económico de la región, al convertir en permanentes las exenciones impositivas que, hasta el momento, debían renovarse periódicamente.

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Al respecto, el intendente Ricardo Marino expresó su satisfacción por este importante avance legislativo.

"Se trata de una medida que fortalece las condiciones para el crecimiento de Patagones, acompañando a los sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios que impulsan el desarrollo de nuestro distrito".

Asimismo, valoró el compromiso de los legisladores que acompañaron la iniciativa y manifestó su expectativa de que el proyecto obtenga su sanción definitiva en el Senado bonaerense, permitiendo consolidar un régimen de promoción que representa una herramienta estratégica para el presente y el futuro.

Amilcar Safe, presidente del CD, indicó que la media sanción “representa un paso importante” para el distrito.

“Convertir estos beneficios en permanentes brinda mayor previsibilidad a quienes producen e invierten y generan empleo en nuestra región. Esperemos que se convierta en Ley definitivamente”.

Por su parte, Lorena Cechini, titular del bloque de LLA, celebró la media sanción de este proyecto que convierte en permanentes los beneficios fiscales para el partido de Patagones.

“Hasta ahora, estas exenciones debían renovarse cada cinco años, generando incertidumbre. Desde LLA sostenemos que bajar impuestos es el camino para impulsar la producción y que Ingresos Brutos es uno de los tributos más regresivos. Dar previsibilidad a quienes invierten, producen y generan empleo siempre es una buena noticia”, destacó.

Dolores Patané, presidenta del bloque de la UCR, recordó que la cuestión la viene trabajando desde hace mucho tiempo, en especial cuando el actual presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, era diputado provincial.

“Y ahora con la senadora provincial Nerina Neuman y desde el CD con muchos proyectos de resolución elevados a las cámaras provinciales. Con la historia que tenemos y lo que significa para nuestro distrito, sería muy importante el logro permanente, sobre todo por el trabajo de todos para concretarlo”, enfatizó.

Al mismo tiempo, Santiago Dalmau, jefe del bloque de Fuerza Patria expresó que la media sanción representa una “satisfacción muy grande” para el pueblo de Patagones.

“Es una Ley que desde 1999 reconoce beneficios para la producción, la industria y el comercio que tienden a equiparar las desigualdades que implica vivir en esta zona y en especial ser parte de la Patagonia argentina”, destacó.

En este sentido, añadió que ahora estarán expectantes y realizando las gestiones necesarias, junto al intendente para lograr la aprobación en el Senado.

Para Ricardo Angos, titular del bloque Patagonia Bonaerense, la media sanción de esta ley representa mucho más que la continuidad de beneficios impositivos.

“Consolida el reconocimiento jurídico permanente del partido de Patagones como Área Patagónica Bonaerense, brindando previsibilidad y fortaleciendo una identidad territorial construida a lo largo de décadas. Este logro no tiene un único autor; es el resultado del compromiso de generaciones de vecinos, instituciones, productores, legisladores, intendentes, concejales y dirigentes que, con perseverancia y trabajo, aportaron su granito de arena para defender los derechos de nuestra comunidad y hacer de este reconocimiento un patrimonio de todos los habitantes del partido de Patagones”, enfatizó.

David Rapanelli, edil de Unión y Libertad, sostuvo que es un paso más para terminar con las prórrogas, que generan incertidumbres para asegurar los beneficios como distrito patagónico.

“Claramente sería una ventaja a nivel productivo para los que habitamos esta zona desfavorable, que esto se vuelva permanente, con todo lo que conlleva. Sería una herramienta fundamental sostenible en el tiempo”, sentenció.

Por otra parte, Roberto Martínez, presidente de Nuevos Aires, señaló que "los beneficios permanentes para Patagones son una conquista que debemos defender entre todos"

Al respecto celebró el avance del proyecto de ley que propone convertir en permanentes los beneficios impositivos para nuestro distrito, “un reclamo histórico que trasciende gobiernos y partidos políticos”.

“Como único distrito bonaerense integrado a la Región Patagónica, Patagones necesita reglas claras y previsibilidad para potenciar la producción, el comercio, el turismo y la generación de empleo. La eliminación de las prórrogas representa un paso importante para brindar seguridad a quienes invierten, producen y trabajan todos los días”, agregó.

Este avance demuestra que, cuando se defienden los intereses de nuestra comunidad por encima de las diferencias políticas, es posible construir consensos en beneficio de todos los maragatos.

“Esperamos que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires complete cuanto antes el tratamiento de esta iniciativa y la convierta en ley. Seguiremos acompañando todas las acciones que signifiquen más oportunidades, más producción, más trabajo y un mejor futuro para Carmen de Patagones”, concluyó.