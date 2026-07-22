Detienen a un hombre por intento de homicidio en Villa Delfina
Luego de tareas investigativas la Justicia pidió el allanamiento de la morada del sospechoso que quedó alojado en la Comisaría Sexta.
El personal de la Comisaría Sexta realizó un pedido de allanamiento en busca del principal sospechoso de haberle disparado a un joven de 22 hace tres semanas en el barrio de Villa Delfina.
El hecho había ocurrido en calle Neuquén al 2100 el pasado 2 de julio, cuando el personal policial arribó al lugar y encontró a Nicolás Villalba de 22 años de edad, con una herida en el cuero cabelludo y el rostro. Este alegó que le habían disparado en medio de una discusión y fue trasladado de emergencia al Hospital Municipal sin riesgo de vida.
Las tareas investigativas llevadas a cabo por el gabinete técnico de la Sexta, junto a Policía Científica, lograron recuperar el proyectil y piezas dentales de la victima, que fueron claves para determinar el intento de homicidio.
Por este motivo, se efectivizó el operativo en el domicilio del principal sospechoso, siendo este identificado como Thiago Lionel Canales, de 23 años, quien fue aprehendido en el lugar y trasladado a la Comisaría Sexta.
La orden había sido librada por el Juzgado de Garantías N° 2, a pedido del fiscal Jorge Viego, titular de la UFIJ N° 5, en el marco de una investigación por homicidio en grado de tentativa y amenazas agravadas.