Detienen a un hombre por intento de homicidio en Villa Delfina

El personal de la Comisaría Sexta realizó un pedido de allanamiento en busca del principal sospechoso de haberle disparado a un joven de 22 hace tres semanas en el barrio de Villa Delfina.

El hecho había ocurrido en calle Neuquén al 2100 el pasado 2 de julio, cuando el personal policial arribó al lugar y encontró a Nicolás Villalba de 22 años de edad, con una herida en el cuero cabelludo y el rostro. Este alegó que le habían disparado en medio de una discusión y fue trasladado de emergencia al Hospital Municipal sin riesgo de vida.

Las tareas investigativas llevadas a cabo por el gabinete técnico de la Sexta, junto a Policía Científica, lograron recuperar el proyectil y piezas dentales de la victima, que fueron claves para determinar el intento de homicidio.

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Por este motivo, se efectivizó el operativo en el domicilio del principal sospechoso, siendo este identificado como Thiago Lionel Canales, de 23 años, quien fue aprehendido en el lugar y trasladado a la Comisaría Sexta.

La orden había sido librada por el Juzgado de Garantías N° 2, a pedido del fiscal Jorge Viego, titular de la UFIJ N° 5, en el marco de una investigación por homicidio en grado de tentativa y amenazas agravadas.