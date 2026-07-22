Una pareja estuvo más de 24 horas atrapada a -22°C en Cerro Piedra

Una pareja fue rescatada tras un amplio operativo luego de sobrevivir más de 24 horas atrapada a -22°C en Cerro Piedra, en la provincia de Santa Cruz. La intervención comenzó luego de recibirse un aviso sobre una camioneta que había quedado inmovilizada por la cantidad de nieve acumulada.

José Bilbao y Noelia Siares viven en el campo y ante las intensas nevadas registradas en los últimos días decidieron el sábado por la noche emprender viaje hacía el pueblo con el objetivo de buscar alimentos y forraje para los animales. Sin embargo, en medio del trayecto, la camioneta se encajó y no pudieron salir.

La desesperación fue total debido a que recién 24 horas después lograron comunicarse con las autoridades a través de un sistema de comunicación satelital y dar aviso de la situación que padecían, destaca el medio La Opinión Austral.

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Mientras esperaban la ayuda se refugiaron dentro de la camioneta, pero el frío polar no daba tregua. Recién el lunes a la madrugada efectivos de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, personal del Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y de Vialidad Provincial lograron acudir hasta el punto precisado para dar inicio al operativo.

Tras varias horas, se confirmó que la pareja fue rescatada y que ambos se encontraban en buen estado de salud.

Bilbao habló luego con la Radio LU12 AM680 y dio detalles acerca de la situación vivida: “La nieve nos ganó de mano y nos agarró con pocas provisiones”.

“Ahora que pasó todo y estamos en casa es como que al cuerpo le cuesta reponerse. Estoy agradecido con todos porque hubo mucha predisposición y mucho equipamiento. Por suerte salió todo bien”, manifestó. (NA)