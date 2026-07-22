VTV: cuánto cuesta hacer la verificación y por qué pueden rechazártela

Realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito indispensable para los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires. El objetivo del control es comprobar que el automóvil o la camioneta se encuentra en condiciones mecánicas y de seguridad para circular, reduciendo el riesgo de siniestros viales.

Además de conocer el valor del trámite, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, es importante saber qué aspectos revisan los inspectores, ya que determinadas fallas pueden provocar que el vehículo no apruebe la inspección.

Cuánto cuesta hacer la VTV en la provincia de Buenos Aires

Las tarifas vigentes son las siguientes:

Vehículos de hasta 2.500 kilogramos: $97.057,65.

Vehículos de más de 2.500 kilogramos: $174.703,77.

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El valor puede variar en el futuro si las autoridades provinciales disponen una actualización de las tarifas.

Qué revisan durante la VTV

Durante la inspección, los técnicos controlan distintos componentes del vehículo para verificar que cumplan con las condiciones mínimas de seguridad.

Entre los principales puntos que se evalúan se encuentran:

Sistema de frenos.

Dirección.

Suspensión.

Estado de los neumáticos.

Luces delanteras, traseras y de giro.

Cinturones de seguridad.

Parabrisas y limpiaparabrisas.

Bocina.

Chasis y estructura.

Emisión de gases contaminantes.

Identificación del vehículo (patente, número de motor y chasis).

Por qué pueden rechazar la VTV

Existen diversas fallas consideradas graves que pueden impedir la aprobación de la verificación. Entre las causas más frecuentes figuran:

Frenos con deficiencias o funcionamiento irregular.

Neumáticos con desgaste excesivo o deformaciones.

Luces que no funcionan correctamente.

Dirección o suspensión con fallas importantes.

Pérdidas de fluidos que comprometan la seguridad.

Parabrisas con rajaduras que dificulten la visión del conductor.

Emisiones contaminantes por encima de los límites permitidos.

Cinturones de seguridad en mal estado o que no funcionen.

Chasis o estructura con daños que afecten la integridad del vehículo.

Si el vehículo es rechazado, el propietario deberá reparar las fallas detectadas y volver a presentarlo para una nueva inspección dentro del plazo establecido.

Por qué es importante tener la VTV al día

Circular con la VTV vigente no solo permite cumplir con la normativa provincial, sino que también garantiza que el vehículo reúne las condiciones mínimas de seguridad para transitar. Además, la falta de la verificación puede derivar en multas, retención del vehículo y complicaciones ante un control de tránsito.