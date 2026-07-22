Vóleibol: Las Panteritas ya concentran en Bahía Blanca con la vista puesta en el Sudamericano

El seleccionado argentino femenino Sub 19 de vóleibol, Las Panteritas, se encuentra realizando una concentración en Bahía Blanca, organizada por el Club Olimpo. La delegación nacional se mantendrá en la ciudad desarrollando una intensa agenda que combina entrenamientos de alto rendimiento y partidos amistosos ante los primeros equipos de Olimpo y Bahiense del Norte.

Entre las jugadoras del plantel albiceleste destacan la presencia de la bahiense Abril Faiazzo, con pasado en Olimpo, y la suarense Renata Bergese, actual jugadora aurinegra.

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Héctor Gallardo, entrenador del vóleibol aurinegro, brindó detalles sobre la dinámica de trabajo y el impacto de recibir al combinado nacional en la institución: "Esta nueva concentración es darle continuidad a lo que ya venimos haciendo desde el año pasado. Para nosotros es clave para aprovechar los entrenamientos y los partidos amistosos con ellas. Además, el cuerpo técnico nacional y las jugadoras nos están dando una mano enorme entrenando a nuestras chicas más chiquitas".

Gallardo remarcó la importancia de observar de cerca la preparación de un equipo representativo del país.

"Para los entrenadores es una oportunidad excelente para ver cosas que se hacen a este nivel y que por ahí a uno se le escapan. La preparación para afrontar un torneo internacional exige un trabajo muy específico con objetivos bien determinados. Sumar toda esa experiencia es positivo para todos: para las jugadoras, para el cuerpo técnico y para el vóleibol del club en general", explicó.

Logística, apoyo municipal y el camino al Sudamericano

Organizar un evento de esta magnitud implica un despliegue operativo considerable. En ese sentido, el entrenador destacó el trabajo colectivo de la subcomisión y el respaldo institucional.

"Traer a la Selección tiene un costo elevado en logística, alojamiento, comida y traslados. Por suerte ya tuvimos la experiencia el año pasado, así que esta vez estuvo todo más aceitado y se trabaja con más tranquilidad. Estamos muy agradecidos con la Municipalidad, que nos está aportando todo el transporte interno para mover a la delegación desde donde están parando", comentó el orientador.

El objetivo principal de la concentración para Las Panteritas es la puesta a punto de cara al Sudamericano de la categoría, previsto originalmente para disputarse en septiembre en Venezuela.

Finalmente, Gallardo extendió la invitación a todos.

"Invitamos a todos los entrenadores y jugadores de la ciudad a que vengan a presenciar las actividades en las dos canchas del club. Todo esto suma. Hace poco tuvimos la suerte de recibir también a Hernán Ferraro, organizado por el Club Liniers, y son cosas que enriquecen. Todo es en beneficio del deporte que tanto queremos", cerró.

Amistosos

Durante el desarrollo de la concentración, Las Panteritas disputarán un par de amistosos por día, el viernes 24 y el domingo 26, respectivamente, frente a Bahiense del Norte y Olimpo.