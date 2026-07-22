Real Madrid le abrió la puerta a la cesión de Franco Mastantuono

Real Madrid está dispuesto a autorizar la salida a préstamo del futbolista Franco Mastantuono durante este mercado de pases, con el objetivo de que el mediocampista argentino gane continuidad en otro club europeo y regrese con mayor experiencia.

La operación sería mediante una cesión directa y sin opción de compra, ya que la entidad madrileña continúa considerando al futbolista de 18 años como parte de su proyecto a largo plazo y no tiene intenciones de negociar sus derechos económicos.

La conducción deportiva entiende que Mastantuono se encuentra en una situación similar a la que atravesó el brasileño Endrick, quien salió temporalmente en busca de minutos ante la fuerte competencia existente en el plantel principal.

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El juvenil surgido en River perdió espacio durante su primera temporada en España y su panorama se volvió todavía más complejo por la cantidad de futbolistas disponibles para ocupar los sectores ofensivos.

Por ese motivo, el Real Madrid comenzó a escuchar las consultas recibidas desde España y el extranjero, aunque elegirá un destino que pueda garantizarle participación frecuente y un contexto competitivo favorable para su desarrollo.

El Fulham de Inglaterra aparece actualmente como uno de los candidatos más firmes debido a que realizó una consulta por pedido de Álvaro Arbeloa, quien dirigió al jugador argentino en Madrid y pretende incorporarlo para su nuevo proyecto en la Premier League.

Otro equipo inglés que inició contactos por Mastantuono es el Tottenham, mientras que desde Italia habría interes de Juventus e Inter.

Además, en Portugal, Porto, Benfica y Sporting de Lisboa siguen la situación, mientras que el Villarreal es uno de los clubes españoles que mostró interés en recibirlo a préstamo y también fueron mencionados Rennes, Como, Lyon, Mónaco, Bayer Leverkusen y RB Leipzig. (NA)