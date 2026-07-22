Cuándo y dónde cierran la primera fase Olimpo y Villa Mitre y cómo sigue su camino después

Olimpo y Villa Mitre cerrarán este fin de semana la primera fase del Torneo Federal A, ambos con la clasificación a la próxima instancia asegurada: el Nonagonal campeonato.

Tras la postergación por la final del Mundial, los equipos de nuestra ciudad verán acción el domingo por la fecha 18 de la Zona 4.

El aurinegro, líder del grupo, recibirá a Santamarina a las 15.

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El árbitro en el Roberto Carminatti será Enzo Gutiérrez.

Mientras que el tricolor visitará a Sol de Mayo en Viedma, también a partir de las 15.

El juez del encuentro será Leandro Hartfiel.

Los otros dos equipos clasificados de la zona son Alvarado (2°) y Kimberley (3°).

El Torito tendrá fecha libre y el albiverde recibirá a Círculo Deportivo, el viernes a las 15, con arbitraje de Jonathan Correa.

Mientras que el otro partido de la fecha lo animarán Brown de Madryn y Germinal de Rawson, con Ulises Jerónimo como juez, también el domingo desde las 15.

*La tabla

1°) Olimpo, 28 puntos; 2°) Alvarado, 27; 3°) Kimberley, 25; 4°) Villa Mitre, 22; 5°) Germinal, 18; 6°) Sol de Mayo, 17; 7°) Brown de Madryn, 14; 8°) Santamarina 13 y 9°) Círculo Deportivo, 12.

*Los cuatros primeros de la tabla avanzaron al Nonagonal campeonato.

*Cómo sigue

El próximo lunes, desde las 15, se sorteará el fixture del Nonagonal donde Olimpo, Villa Mitre, Kimberley y Alvarado cruzarán con los 4 primeros de la Zona 3 y con el equipo clasificado como mejor quinto de las zonas integradas por nueve clubes (2, 3 y 4).

De momento, los clasificados de la Zona 3 son Cipolletti y Argentino de Monte Maíz, por lo que aún restan tres lugares por definirse.

En esa instancia, todos se enfrentarán a una ronda, clasificando los cuatro primeros a los playoffs (cuartos de final) por el primer ascenso y los cinco restantes seguirán su camino por la Reválida.

El Nonagonal se pondrá en marcha el venidero domingo 2 de agosto y, además, se agregó una fecha entresemana (el miércoles a las 19), por la postergación de la primera fase.