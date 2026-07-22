Ayala se mostró arrepentido por la agresión a Dani Olmo: “Le pediré disculpas en persona”

El ayudante de campo de la Selección Argentina Roberto Fabián Ayala dio su versión de los hechos y afirmó que no tuvo intención de agredir al futbolista español Dani Olmo.

Minutos después de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial en el campo de juego del MetLife Stadium se dio un tumulto entre los futbolistas de ambos países, en donde no solo hubo empujones, sino que también volaron piñas por el aire.

El "Ratón" Ayala participó en esta gresca y tuvo un encontronazo con el futbolista de Barcelona, a quien en medio de la discusión le pegó una piña en la cara y fue separado por Eric García, que se encontraba junto a su compañero.

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Días después de esta situación, Ayala habló en una entrevista con Esports Migdia en Valencia Capital Radio, y allí afirmó que se encuentra arrepentido por lo que hizo y afirmó que quiere pedirle disculpas en persona a Dani Olmo por este altercado.

“Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, fueron las palabras del ex defensor.

Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba", amplió.

"Eric García también estaba ahí y simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más”, cocluyó.