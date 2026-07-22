¡Sorpresa! El torneo Regional arranca en un mes y otorga 4 ascensos al Federal A 2027

Como todos los años estaba previsto para que arranque en octubre, pero el Consejo Federal decidió adelantar el inicio del torneo Regional para el fin de semana del 28 al 30 de agosto, es decir en un mes y días.

Mientras la organización ultima detalles, las Ligas homologadas tienen tiempo hasta el 15 de agosto para confirmar su participación e inscribir a su o sus representantes. En cuanto al formato, se mantendrá el esquema de cercanía geográfica en las regiones con Zonas de 3 o 4 equipos, para luego dar paso a los playoffs.

Como novedad, se pudo conocer que esta edición 2026 otorgará 4 ascensos al Federal A 2027. Además, los elencos que pierdan las finales interregionales por los ascensos (otros 4) obtendrán de manera directa su plaza para el flamante certamen Argentino del Interior que comenzará en abril del próximo año.

Es decir que, en total, 8 clubes (4 al Federal A y 4 al torneo Argentino) estarán en una categoría superior la temporada que viene.

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El resto de las plazas al torneo Argentino 2027 que dará este Regional 2026 será definido en los próximos días, como así también los cupos que se otorgarán por mérito institucional, tal como se anunció oportunamente en el gran encuentro de Dirigientes del Consejo Federal realizado en Córdoba en el mes de Marzo