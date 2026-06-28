Culminó la fase de grupos: cómo quedaron las tablas de posiciones

El saludo de dos grandes que se reencontrarán en 16vos el 2 de julio: Cristiano Ronaldo (izquierda) y Luca Modric (Croacia). Foto: FIFA.

Al completarse la tercera y última fecha de la fase clasificatoria, las tablas de posiciones muestran una tendencia de lo que ha sido esta primera parte del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 de fútbol.

Que arrojó rendimientos contundentes como el de la Selección Argentina, que pasó invicto y líder con 3 victorias (9 puntos) en la zona J, al igual que Francia en la I y México en la A, los únicos países que sumaron tres festejos.

Una curiosidad se dio en el grupo G, donde Bélgica y Egipto se metieron en los 16vos de final al clasificar 1º y 2º con 5 puntos (un triunfo y 2 empates, respectivamente). Aquí no hubo mejor tercero ya que Irán (3) quedó relegado entre los mejores terceros.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Justamente, dos que se metieron por esa tabla con 3 puntos fue Senegal en la zona I, con un partido ganado y 2 derrotas.

Este es el detalle de tablas de posiciones: