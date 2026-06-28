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Mundial FIFA 2026.

Culminó la fase de grupos: cómo quedaron las tablas de posiciones

Para tener un panorama más amplio del rendimiento de cada seleccionado en la primera etapa de la Copa del Mundo.

El saludo de dos grandes que se reencontrarán en 16vos el 2 de julio: Cristiano Ronaldo (izquierda) y Luca Modric (Croacia). Foto: FIFA.

Al completarse la tercera y última fecha de la fase clasificatoria, las tablas de posiciones muestran una tendencia de lo que ha sido esta primera parte del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 de fútbol.

Que arrojó rendimientos contundentes como el de la Selección Argentina, que pasó invicto y líder con 3 victorias (9 puntos) en la zona J, al igual que Francia en la I y México en la A, los únicos países que sumaron tres festejos.

Una curiosidad se dio en el grupo G, donde Bélgica y Egipto se metieron en los 16vos de final al clasificar 1º y 2º con 5 puntos (un triunfo y 2 empates, respectivamente). Aquí no hubo mejor tercero ya que Irán (3) quedó relegado entre los mejores terceros.

Justamente, dos que se metieron por esa tabla con 3 puntos fue Senegal en la zona I, con un partido ganado y 2 derrotas.

Este es el detalle de tablas de posiciones:

 

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