La cartelera del 43, entre Casablanca y los Dalton

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 83 años, en junio de 1943, los cines locales se veían desbordados en respuesta a su rica cartelera.

Década del 40. No existía la TV, ni el cable, ni los canales de películas, ni los celulares, ni…El cine era el amo y señor del entretenimiento. De allí la capacidad de las salas de hasta 2 mil personas, con localidades agotadas y una renovación constante de sus carteleras.

Aquel junio de 1943 la oferta era por demás interesante, para todos los gustos.

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El Astral, Brown 162, ofrecía, en secciones Ronda las 17 y Noche a las 21, a 80 centavos la platea, “Yo quiero morir contigo”, deliciosa comedia con Angel Magaña y Elisa Galve. A continuación, “16 años”, con la bahiense María Duval junto a George Rigaud, una adolescente ingenua frente a una realidad angustiosa.

El Odeón –O’Higgins 48--, a “precios popularísimos”, platea 50 centavos, ofrecía “dos magníficas reprises”: Alas en la niebla, con Walter Pidgeon; y Balalaika, película musical romántica protagonizada por el barítono Nelson Eddy y la actriz Ilona Massey, la historia de amor entre un príncipe ruso y una cantante revolucionaria.

En el Rialto, Chiclana 185, ¡Ronda y Noche a puros tiros!, 50 centavos la platea, tres sensaciones en el mismo día. Primero, “La senda de los vigilantes”, páginas manchadas de sangre, luego “Tradición heroica”, con Douglas Fairbanks y, finalmente, “La tragedia de los Dalton”, una historia el Oeste escrita con el humo de las balas de miles de aventuras, con Randolph Scott.

Finalmente el Palacio del Cine, Chiclana 174, estrenó Casablanca, tres seres reunidos por el destino en la exótica Casablanca, con Humprey Bogart e Ingrid Berman, el film de las icónicas frases, «De todos los bares del mundo, ella entra en el mío» y «Tócala de nuevo, Sam.»

El séptimo arte a pleno, en las salas de la Nueva Liverpool.