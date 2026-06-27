Pampeano B: Universitario visita a Pueyrredón, por los primeros puntos

Álvaro Núñez va como fullback titular en Las Pirañas. Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

Una nueva oportunidad de sumar sus primeros puntos en la competencia se le presenta este domingo a Universitario en el Regional Pampeano B de rugby.

Visitará a Pueyrredón (Mar del Plata) por la tercera fecha, en partidos de Primera (14.45) e Intermedia (13).

El representante de la URS en la categoría todavía no pudo madurar una victoria en un TRP B, que tiene a esta primera parte como fase clasificatoria de siete fechas. Después, los cuatro primeros del TRP B jugarán tres jornadas más (Campeonato) y los cuatro de abajo otras tres (Permanencia). Esta segunda fase permitirá que el 1º y el 2º del primer grupo jueguen la Reválida A-B y el 8º del segundo de dichos grupos la Reválida B-C.

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La jornada 3 comenzó ayer con el éxito del líder Los 50 de Tandil frente a Unión del Sur (Mar del Plata) por 22 a 19 como visitante. Y la primera de Los Miuras (Junín), que fue de local ante Uncas (Tandil) por 36-31. Hoy también se jugará Biguá (Mar del Plata)-Estudiantes (Olavarría), 15.30.

El entrenador Mariano Minnaard confirmó como titulares para hoy en "Uni" a 1. Michel Aquino, 2. Santino Verón, 3. Juan Ignacio Gil; 4. Ernesto Theaux y 5. Aucan Morales; 6. Marcos Torresi, 7. Matías Lorenzo, 8. Mateo Pandolfi; 9. Emiliano D’Amico y 10. Tobías Andrade (capitán); 11. Joaquín Cariac, 12. Juan Cruz Fernández, 13. Lautaro Carrio, 14. Facundo Freire; 15. Álvaro Núñez.

Los suplentes serán 16. Ignacio Aguilera, 17. Dylan Williman, 18. Julio Nill, 19. Valentín Gorla, 20. Brian Winschu, 21. Giuliano Ghesla, 22. Francisco Castro y 23. Donato Di Carli.

Comenzó el TRP Sur-UROBA

Se jugó parcialmente ayer la primera fecha del Regional Pampeano Sur-UROBA.

El Nacional cayó en condición de visitante frente a Pico RC (General Pico) por 63-14 en Primera y por 27-15 en Intermedia.

Punta Alta RC perdió ante Kamikazes (Colón) 31-9 como local en Primera y ganó al mismo rival en Intermedia por 33-5.

Este domingo será el turno de Santa Rosa RC, que recibirá a Los Indios (Bolívar) a las 15.30 (Primera) y 13.45 (Intermedia).

La segunda fecha tendrá estos partidos: El Nacional-Los Indios, Punta Alta RC-Pico RC y Santa Rosa RC-Kamikazes.

Para ahorrar en viajes y logística, los equipos están divididos en dos zonas según unión de origen.

El calendario contempla 9 fechas y final y finales de posicionamiento.