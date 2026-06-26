Santiago Gómez tuvo su estreno en la red con Villa Mitre: "Todos los goles se los dedico a mi mamá; ella siempre está"

Con oportunismo y olfato goleador, Santiago Gómez le puso el pie derecho a un fuerte centro de Pablo Mujica desde la izquierda, para desviar la trayectoria de la pelota y lograr que Villa Mitre se pusiera 2 a 0 ante Santamarina y comenzara a sellar un triunfo vital en tierras tandilenses.

Apenas segundos después de inflar la red, el delantero de Punta Alta, quien ayer cumplió 21 años, salió a gritar su primer tanto en el Federal A con los puños apretados, mirando al cielo. Hasta que frenó su carrera de festejo, se arrodilló y tapó su cara emocionado, recibiendo el abrazo de sus compañeros Diego Avit y Pablo Mujica, los primeros en armar la montonera.

"Me emocioné mucho cuando vi que había sido gol, se me vinieron muchas cosas a la cabeza de venir buscándolo tanto", reconoció Santi en diálogo con La Nueva.

Entre los primeros que lo rodearon, uno le había avisado algo.

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"Los chicos me felicitaban. Mujica me había dicho que iba a hacer un gol. Después le agradecí, fue el primero que me vino a abrazar y me felicitó", agregó Gómez, quien marcó con la 20 en su espalda.

En ese ir y venir de emociones, los primeros pensamientos de Santi tras el gol fueron especiales.

Santi, de adentro de la cancha, junto a los que siempre están afuera.

"En lo primero que pensé fue en la familia y mis compañeros, ellos siempre me acompañan y me alientan", reconoció.

Aunque, claro, la dedicatoria de su primer gol en la tercera división del fútbol argentino fue para la de siempre: mamá Griselda.

"Los goles siempre se los dedico a ella, porque siempre está", admitió.

"En mi familia estaban todos muy contentos, sobre todo ella, que siempre me acompaña a todos lados y nunca se pierde un partido", remarcó.

Encima parece que Griselda, con su instinto de madre a cuestas, sabía cosas. Creer o reventar.

"No me esperaba entrar este partido, fue de suerte, mi vieja me dijo que confiara. Gracias a Dios pude entrar y convertir. Fue una emoción inmensa para nosotros, para mi vieja, para mi hermano, para todos", aseguró Santi, quien tiene a Lautaro Martínez como máximo referente en su puesto.

En el Minella también sumó minutos ante Alvarado.

Su primer festejo en el Federal llegó en el séptimo partido en la divisional, luego de ingresar a los 63 minutos en lugar de Carlos Battigelli.

"(El entrenador) Me dijo que esté tranquilo, que juegue como lo hago en la Liga, que iba a hacer un gol, que me tenía confianza, que trate de aprovechar los minutos", contó Santi, en relación a la charla con Diego Cochas antes de saltar a la cancha en el estadio Municipal General San Martín.

"Estaba muy ansioso -reconoció-, pensando mucho en el gol, lo venía buscando mucho. Gracias a Dios se me dio, todavía no caigo del todo que pude meter un gol en el Federal, que es todo muy profesional, es un sueño".

Santiago llegó a Villa Mitre desde Rosario Puerto Belgrano en 2022 y a fuerza de goles y sus condiciones fue escalando categorías, hasta ganarse rápidamente un lugar en la Reserva y también en la primera local.

Casi como un guiño del destino, su estreno en la máxima categoría de la Liga del Sur se dio en el Coloso de cemento y en un clásico ante Olimpo, que terminó 2 a 2 en mayo de 2023.

"Eso fue muy especial, muy...", reconoce Santi hoy, a la distancia.

Luego, siguió creciendo y se ganó su chance de hacer la pretemporada con el plantel profesional y el debut en el Federal A llegó bien temprano en la temporada.

Es que en la primera fecha ante Kimberley y en Mar del Plata, un Santi pelado en muestra del bautismo del plantel, tuvo su estreno en la categoría entrando por Mujica en la derrota por 1 a 0.

Así las cosas, el puntaltense ya sumó minutos en 7 de los 12 partidos del torneo y se volvió una pieza de recambio casi habitual en la estructura del equipo.

"Me sorprendió, no me esperaba sumar tantos minutos. Estoy muy contento y agradecido con eso. Es otra categoría, se juega muy rápido, hay que jugar a uno o dos toques porque sino te comen. Es todo muy diferente", admitió el pibe.

"Gracias a Dios las cosas se me están dando, estoy muy agradecido con Villa Mitre por este gran paso en mi carrera, por poder estar sumando minutos en el Federal", agregó a modo de gratitud.

Santi Gómez minutos antes de hacer su debut en el Federal A, ante Kimberley en Mar del Plata.

Este nuevo paso en su reciente carrera hicieron que, indefectiblemente, crezca y mejore. Incluso, algo que se notó las veces que le tocó volver a jugar en la Liga.

"Noté muchos cambios, se juega a otro ritmo, sentí que mejoré en lo físico y en lo técnico. Se entrena de otra forma, se siente otro ritmo y eso te hace mejorar", reconoció.

Con su mencionado gol y el de Jerónimo Almada, quien abrió la cuenta en Tandil, Villa Mitre sumó un éxito clave para mantener intactas las chances de meterse entre los cuatro equipos de la zona que avanzarán al Nonagonal.

Además, le significó al equipo bahiense volver a la victoria luego de tres empates consecutivos sin goles.

"Veníamos con ese pensamiento de que no podíamos ganar, esto nos viene muy bien pensando en lo que viene", reconoció Santi.

De pretemporada, en el predio La Ciudad en el primer día de actividad en 2026.

En lo sucesivo, la Villa recibirá el domingo -a las 15- a Alvarado de Mar del Plata, uno de los líderes del grupo junto a Olimpo.

"Sabemos que va a ser un partido muy difícil, vamos a dejar todo para dejar los tres puntos en casa", avisó.

Mientras tanto, Santi buscará marcar goles por el bien de su equipo y para seguir alimentando ese sueño con el que llegó a Villa Mitre.

"Siempre sueño en grande, primero seguir sumando minutos en el Federal, ojalá poder ser titular y más adelante, si se dan las cosas, poder ir un poco más para arriba: poder jugar profesionalmente", se ilusionó Santi, que por lo pronto, ya sabe lo que es gritar y emocionarse con un gol en la categoría.

¡Felicitaciones, pibe!