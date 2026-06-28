Tenis: Davidovich devolvió un título español a Mallorca 25 años después

Por Juan José Barzola / Especial para "La Nueva."

Alejandro Davidovich Fokina siempre tendrá un cariño especial por el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships. Conseguió este domingo su primer título ATP en casa, ante su hinchada, en un día que quedará grabado en su memoria después de vencer a Ethan Quinn por 7-6(4) y 6-3. Ni en Montecarlo, ni en Delray Beach, Acapulco, Washington o Basilea lo había logrado anteriormente. Sí aquí, en el Mallorca Country Club de Calvià, ante un público completamente entregado que llenó las tribunas y no dejó de animarlo con banderas de España durante toda la final.

Davidovich lo ha logrado. El malagueño se convierte además en el tercer español que levanta un trofeo ATP esta temporada, tras Carlos Alcaraz y Álvaro Jodar, y entra en la selecta lista de campeones españoles de torneos sobre hierba junto a Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Feliciano López, David Ferrer, Roberto Bautista Agut y Andrés Gimeno. También escribe una página de la historia del torneo al convertirse en el primer español que conquista el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships.

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Con 2-1 en el primer set, Davidovich tuvo que salvar dos bolas de break consecutivas, la primera de ellas con un ace. Hasta ese momento Quinn se estaba mostrando mucho más sólido al resto, mientras el español todavía no había sumado un solo punto al resto.

Con 5-4 y saque para cerrar el set, Quinn reaccionó y dispuso de tres bolas de break. Davidovich salvó la primera, pero el estadounidense terminó recuperando la igualdad para colocar el 5-5. Ninguno volvió a ceder su servicio y el desenlace se trasladó al tie-break. Allí, Quinn logró el primer minibreak, pero Davidovich reaccionó de inmediato con un gran passing de revés para igualar la muerte súbita. A partir de ese momento enlazó sus mejores golpes, recuperó la iniciativa y cerró el primer set por 7-4 con un gran saque, una derecha ganadora y un remate en la red.

En el segundo parcial ambos comenzaron manteniendo sus servicios. Davidovich inauguró la manga con su saque y Quinn tuvo que salvar una bola de break en el juego siguiente para evitar que el español ampliara la ventaja. la igualdad. Fue entonces cuando llegó el golpe definitivo. Davidovich se colocó 0-40 al resto y, tras desaprovechar las dos primeras oportunidades, aprovechó la tercera para romper el servicio del estadounidense y colocarse con 4-2. A partir de ahí administró la ventaja con autoridad, mantuvo la solidez con su saque y cerró el encuentro por 6-3 para conquistar el primer título ATP de su carrera.