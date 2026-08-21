Carne vacuna: el plan es sumar trazabilidad (para capturar nichos de alto precio)

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Por múltiples razones (externas e internas), no son pocas las oportunidades que se le presentan a la carne vacuna argentina, lo que presume la necesidad de mejorar la trazabilidad y la productividad para capturar nichos de alto precio (y responder a la demanda).

Dicho en otras palabras, la Argentina se encuentra hoy ante una ventana de oportunidad estratégica para redefinir su perfil exportador en el mercado global de un producto icónico y definitivamente instalado en el mundo.

Esta coyuntura se produce en un escenario marcado por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y, además, por las nuevas exigencias ambientales. Hoy, el país se posiciona como el principal proveedor no europeo de la UE, con una participación del 4 % en ese mercado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De todos modos, vale aclarar: el verdadero potencial no solo reside en la cantidad, sino en el valor: Europa paga —en promedio— un valor implícito tres veces superior al de China y un 50 % más que los mercados de América Latina.

Estas son las conclusiones a las que se arriba desde Endógena Consultora, donde se agrega que este tratado, cuya entrada en vigencia comercial es el catalizador de esta transformación, no solo implica beneficios arancelarios, sino un cambio estructural en las exigencias de producción.

“El acuerdo UE-Mercosur redefine las reglas del juego. No se trata solo de una reducción arancelaria que llevará el cupo Hilton al 0 %, sino de una transformación en la forma en que producimos. La Argentina tiene la oportunidad de dejar de ser un exportador de volumen para convertirse en un proveedor de nichos de alto valor”, explica el Mg. Maximiliano Díaz, uno de los directores de la organización.

Mg. Maximiliano Díaz, de Endógena Consultora.

Uno de los puntos clave pasa por mejorar la trazabilidad cárnica en el país. En tal sentido, si lo que se pretende es consolidar la posición en mercados de alto valor como el europeo, se sugiere completar el casillero con algunas de las siguientes acciones:

—Lograr una trazabilidad completa: es fundamental que se logre demostrar el seguimiento del producto en toda la cadena comercial, no solo en etapas aisladas.

—Implementar sistemas de geolocalización y diligencia debida: para cumplir con nuevas regulaciones internacionales, como el Reglamento UE 2023/1115 (EUDR) sobre productos libres de deforestación, es necesario adoptar sistemas de geolocalización predial que garanticen el origen sustentable de la carne.

—Incorporar tecnología y registros sistemáticos: el sector primario, especialmente en los estratos de cría, debe superar las dificultades actuales para adoptar tecnologías y prácticas de registro sistemáticas que permitan documentar el proceso productivo.

—Mejorar la conectividad rural: el desarrollo de una agenda estratégica nacional debe incluir la mejora de la infraestructura de conectividad en el campo, lo cual es un requisito técnico esencial para el funcionamiento de los sistemas digitales de trazabilidad.

—Coordinación federal y de la cadena: dado que el desafío es federal, se requiere que todas las provincias ganaderas (como La Pampa, Córdoba y Entre Ríos, además de Buenos Aires y Santa Fe) coordinen esfuerzos para unificar estándares.

—Achicar brechas de forma urgente: “Es imperativo reducir las brechas actuales en trazabilidad para dejar de ser meros exportadores de volumen y pasar a ser proveedores de nichos de alto valor”, insiste el consultor.

“Está claro de que el éxito de la inserción internacional argentina dependerá de nuestra capacidad para coordinar con los actores de la cadena y ofrecer un producto diferenciado por su calidad y su compromiso ambiental”, manifiesta.

“El mercado está dispuesto a pagar más por unidad, pero la exigencia de estándares internacionales es la nueva frontera que debemos cruzar”, concluye Díaz (sobre su visión, con argumentos, acerca de la hoja de ruta que debe encarar la ganadería en la Argentina).

OTROS TEMAS DE ESTA MISMA COLUMNA:

—¿Qué impacto tiene el costo de arrendamiento en la rentabilidad agropecuaria?

—Salud animal: ¿por qué el mercado se encamina a duplicar su tamaño para 2032?

—Producir 30 millones de toneladas de proteínas hacia 2030: ¿se puede?

—“El campo no es solo un estilo de vida; es la actividad que crea riqueza de la nada”

—El campo ya lo sabe: producir más no garantiza rentabilidad

—Drones agrícolas: ¿cuál es el punto clave para el éxito de la aplicación?

—El asado (de la mesa de los argentinos): ¿por qué aumentó más que la inflación?

—El Niño: ¿de qué manera impactará en los campos de la región?

—Sarnari: “La alta presión impositiva atraviesa a todas las economías del campo”

—Cruzamientos y vigor híbrido: ¿la clave para transformar la ganadería?

—“En ganadería el secreto es producir con el pasto que tenemos”

—Retenciones: una señal más allá del alivio a la distorsión tributaria

—Shorthorn en Bordenave: ¿la raza madre que resurge para sumar kilos de carne?

—De carne (e impuestos) somos: la presión ya está cerca del 30 %

—La ganadería (y la dopamina): entre precios históricos y búsqueda de eficiencia

—La delgada línea roja (donde la carne le sigue ganando a la inflación)

—La lechería en su laberinto: una visión desde adentro sobre la crisis del consumo y la necesidad de exportar

—SOB: ¿cómo trabaja el INTA para aprovechar este momento de la ganadería?

—La carne argentina en el radar global: ¿es cara en relación a otros países?

—Mercado de fertilizantes: algo más que tensión por un cuello de botella logístico

—Digitalización y biotecnología (+IA): la agroindustria ve la luz al final de túnel

—Drones en el agro: una revolución que no pisa el suelo ni teme al barro

—Carnes: ¿por qué se diversifica el consumo de proteínas?

—¿Por qué el acceso al crédito es (hoy) el mayor desafío para el agro?

—Girasol: rendimientos históricos y muy buenos precios (por la escasez)

—Pasturas y verdeos: ¿por qué significan una llave para la ganadería?

—Huevos: con el asterisco puesto en los récords de producción y consumo

—Mate listo: de residuo cotidiano (yerba mate usada) a recurso industrial

—La ley antideforestación, la carne vacuna y los consumidores: ¿dónde estamos?

—La ganadería argentina es candidata al Martín Fierro de Oro

—UNS, INTA e IPCVA: las alianzas que le dan otro vuelo al campo

—Ganadería bovina: ¿de qué manera se puede ser más eficiente?

ESCENARIO AGROPECUARIO 2025: EN ESTE LINK APARECEN TODAS LAS COLUMNAS DEL AÑO

ESCENARIO AGROPECUARIO 2024: EN ESTE LINK APARECEN TODAS LAS COLUMNAS DEL AÑO

ESCENARIO AGROPECUARIO 2023: EN ESTE LINK APARECEN TODAS LAS COLUMNAS DEL AÑO

ESCENARIO AGROPECUARIO 2022: EN ESTE LINK APARECEN TODAS LAS COLUMNAS DEL AÑO