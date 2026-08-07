Salud animal: ¿por qué el mercado se encamina a duplicar su tamaño para 2032?

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Impulsada por cambios en los hábitos de consumo y en la tecnología, el sector de la sanidad animal atraviesa una transformación profunda en todo el planeta.

Según proyecciones recientes, el mercado mundial de salud animal, que en el año 2018 estaba valorado en 41.500 millones de dólares, alcanzaría los 97.540 millones de dólares hacia 2032.

Este salto representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,3 % durante el período citado.

Lo que se destaca en este escenario es que la expansión responde a una demanda estructural de largo plazo, distanciándose de los ciclos coyunturales que solían marcar el ritmo del sector, una característica que aprecian todos los actores de una cadena cada vez más valorada.

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Por conclusión también se advierte —según un informe de Fortune Business Insights— que el sector evoluciona hacia estándares de atención más sofisticados, impulsado por un vínculo más estrecho entre los humanos y sus animales.

En tal sentido, la ganadería sigue concentrando una parte sustancial de los ingresos del mercado en razón de su importancia económica y de su rol en la seguridad alimentaria global, algo sobre lo cual en la Argentina todos los actores están alertados sobre su importancia (si se pretende seguir siendo un protagonista relevante en la competitividad de la producción cárnica mundial).

Como no podría entenderse de otra manera, el reporte también destaca que el futuro del sector está ligado a la innovación y a la tecnología para ser cada vez más eficientes en las prácticas aplicadas. Se insiste: las expansiones tecnológicas y la integración de sistemas de información en los procesos de sanidad están redefiniendo la eficiencia en la gestión de rodeos y la prevención de enfermedades.

De nuevo: es lo que se debe hacer si el objetivo en la Argentina es volver al número de cabezas bovinas que, hoy con 52 millones de animales, es menor al registrado a mediados de los setentas.

En cuanto a la segmentación por productos veterinarios, los medicamentos representaron la mayor cuota de mercado en el año 2018 (con un 45,5 %), impulsado por la prevalencia de enfermedades y el número de recetas para tratarlas. Sin embargo, se proyecta que el segmento de diagnóstico se expandirá a una tasa de crecimiento significativamente alta durante el período de pronóstico, debido al lanzamiento de nuevos productos y técnicas.

Si bien los animales de compañía representan el segmento de más rápido crecimiento debido a la tendencia de humanización, por decirlo de alguna manera, y la búsqueda de terapias avanzadas, el sector productivo mantiene un peso estratégico ineludible y estándares de atención similares a los de la salud humana, lo que incrementa el valor vitalicio por animal.

En cuanto a un panorama regional, la región de América del Norte dominó el mercado global con una participación del 34,02 % en el año 2018, caracterizada por ser una región tecnológicamente avanzada en investigación y desarrollo (I+D) y con un alto gasto por animal.

Por otra parte, se espera que la región de Asia-Pacífico sea testigo de un crecimiento saludable debido al desarrollo económico en países como China, Japón e India, así como por la modernización de los procesos biofarmacéuticos.

En cuanto a nuestra región latinoamericana, el mercado de salud animal está estrechamente vinculado a su papel como importante exportador de ganado (como quedó dicho).

A partir de las propias cifras, el mercado se encamina hacia (casi) una década de expansión sostenida, donde la tecnología y la bioseguridad serán herramientas indispensables para que los productores puedan cumplir con los estándares de un mercado global cada vez más demandante y profesionalizado.

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