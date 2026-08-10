Independiente confirmó la lesión del bahiense De Irastorza: ¡Fuerza y pronta recuperación, Zamba!

Independiente confirmó la lesión del bahiense Jonathan De Irastorza, a través de un comunicado.

Según confirmó la institución de Avellaneda, el defensor de 21 años sufrió "una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha".

"¡Mucha fuerza para la recuperación, Zamba!", agrega la publicación.

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El zurdo de nuestra ciudad, quien hizo su debut en Primera el 26 de noviembre de 2024, había salido con una molestia en la práctica del domingo, luego de la derrota ante Platense y en la previa al partido del miércoles ante Atlético Tucumán por Copa Argentina.

Debido a la lesión de De Irastorza el Rojo podrá incorporar un nuevo refuerzo para reemplazarlo.

Tras la publicación del club, Zamba recibió el cariño de sus compañeros y los hinchas, deseándole una pronta recuperación.

Entre ellos, el bahiense y compañero de equipo Lautaro Millán, quien le dedicó una frase: "Fuerza amigo, estamos con vos. Vas a volver mejor nunca".