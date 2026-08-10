Hallaron a un hombre sin vida en la plaza de Parchappe al 1000

Un hombre sin vida, presuntamente con un disparo, fue encontrado esta mañana en un espacio verde de la calle Parchappe al 1.000.

Peritos de la Policía Científica trabajan en el lugar en busca de evidencia para determinar si se trató de una muerte por una acción voluntaria o por la intervención de otras personas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Una versión extraoficial dio cuenta que en el lugar, al lado del cuerpo, habrían encontrado dos armas de fuego, pero ese dato por el momento no fue confirmado.

"Lo que puedo decir es que hay una persona tendida en el piso, que ya fue tapada, y hay un perímetro que se realizó para que trabajen los peritos de la Policía Científica", comentó Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad provincial.

Junto con Montero se hicieron presentes en el lugar distintas autoridades policiales, como los comisarios Gonzalo Bezos y Gonzalo Sandobal.

NOTICIA EN DESARROLLO