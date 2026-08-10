La UNS realizará una nueva edición de las Jornadas de Género, Igualdad y Derecho y distinguirá a Diana Maffía

La Universidad Nacional del Sur realizará este lunes 10 una nueva edición de las Jornadas de Género, Igualdad y Derecho, un espacio de reflexión y debate que reunirá a referentes nacionales del derecho, los derechos humanos y los estudios de género.

Las actividades se desarrollarán entre las 15 y las 19:30 y comenzarán con la apertura a cargo del decano del Departamento de Derecho, Sebastián Arruiz, y de la directora de la Clínica de Violencia de Género del Departamento, Claudia Lorenzo.

La conferencia inaugural estará a cargo de la doctora Mary Beloff, quien abordará los "Debates sobre seguridad ciudadana y derechos humanos".

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Luego será el turno de la magíster Laura Giosa, con la exposición "La participación equitativa de género en los cargos públicos".

Por su parte, la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci brindará la conferencia "Género y discurso de odio", en la que analizará los desafíos que plantean las manifestaciones discriminatorias y su impacto en el Estado de Derecho.

Para las Jornadas de Género, Igualdad y Derecho, que comenzarán en Colón 80, las inscripciones se reciben en el siguiente formulario https://derecho.uns.edu.ar/jornadas-genero-igualdad-derecho/

El reconocimiento a Diana Maffía

La reconocida filósofa e investigadora Diana Helena Maffía recibirá el título de Doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional del Sur el próximo lunes 10 de agosto, en una ceremonia que se realizará a las 18.30 en el Aula Magna de la UNS, Colón 80.

El acto será presidido por el rector de la UNS y contará con la participación de otras autoridades de la universidad, en el marco de las Jornadas de Género, Igualdad y Derecho.

El título, que constituye el máximo reconocimiento que concede la Universidad, fue aprobado por unanimidad por el Consejo Superior Universitario a propuesta del Departamento de Derecho, en reconocimiento a la trayectoria académica, científica y pública de Maffía.

Maffía es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y desarrolló una extensa carrera como docente, investigadora y directora de programas de posgrado. Su producción académica se vinculó con el análisis de las desigualdades estructurales de género y con la incorporación de la perspectiva de género en los ámbitos jurídico, institucional y universitario.

También tuvo participación en la función pública. Entre otros cargos, impulsó el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se desempeñó como legisladora porteña, donde promovió políticas vinculadas con la igualdad de género, los derechos humanos y la ampliación de derechos.

En el dictamen que respaldó su candidatura, la comisión evaluadora destacó su “sobresaliente trayectoria académica, científica, cultural y profesional”, además de su compromiso con la producción de conocimiento orientado a la transformación social, la promoción de la igualdad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Luego de la ceremonia, Maffía brindará la conferencia “Epistemología y crítica feminista del Derecho”, en la que reflexionará sobre los aportes de la teoría feminista a la construcción del conocimiento jurídico y al fortalecimiento de una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género.

La ceremonia será pública y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube Audiovisuales UNS.