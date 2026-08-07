Cuenta regresiva para Los Fabulosos Cadillacs: Bahía se prepara para una noche histórica

Hablar de Los Fabulosos Cadillacs es hablar de una de las bandas más importantes de la historia del rock latinoamericano.

El próximo Sábado 22 de Agosto, Bahía y la región tendrán el privilegio de recibirlos en el Dow Center, en un recital que forma parte de la LFC Tour 2026 y que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año en la ciudad.

Lejos de vivir de la nostalgia, Los Fabulosos Cadillacs continúan demostrando una vigencia admirable. Sus giras internacionales convocan a miles de personas y sus conciertos mantienen la intensidad, la potencia y la calidad musical que los convirtieron en una referencia indiscutida del rock en español.

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Queda cada vez menos para volver a cantar a todo pulmón esos himnos que marcaron la historia del rock argentino. El 22 de agosto, el Dow Center será escenario de una verdadera fiesta musical y las entradas las tenés en TicketBahia.com