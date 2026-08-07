La reanudación del Regional Pampeano A encuentra a los bahienses con distintas realidades

Luego del parate por las vacaciones de invierno se reanudará este sábado el Regional Pampeano de rugby en sus categorías A y B con la sexta fecha.

Como ocurrió ya en partidos previos por mismo día de presentación de Los Pumas (mañana ante Sudáfrica a las 16), la jornada de mañana adelantará los horarios de la tira de categorías: Preintermedia a las 10.30, Intermedia desde las 12.15 y Primera desde las 14. El dato positivo de la vuelta de los equipos bahienses al TRP A será que tanto Sociedad Sportiva como Argentino serán locales.

En el caso de Las Palomas recibirán mañana a Sporting (Mar del Plata), rival al que vencieron 19-10 hace tan sólo dos semanas por los cuartos de final del Torneo del Interior B. Justamente, la competencia nacional en la que el sábadado pasado el Blanco quedó eliminado en semifinales al caer ante Natación y Gimnasia (Tucumán) 41-22.

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En La Carrindanga el árbitro será Esteban Szelagowski (Sur), con Juan Ignacio Rossello y Alejandro Bermejo como asistentes.

El duelo entre bahienses y marplatenses lógicamente promete, en el contexto de un TRP A en el que tan sólo un punto de diferencia separan a los dos primeros, Universitario (Mardel) y Sociedad Sportiva, de los segundos Sporting y Mar del Plata Club.

Sportiva viene con actividad ininterrumpida en los últimos seis sábados combinando encuentros del regional con los del TdI B. Esa seguidilla y exigencia lógicamente le provocaron un desgaste que hoy se refleja en bajas de habituales titulares.

Así formarán hoy Las Palomas: 1. Iñaki Azcoitia, 2. Felipe Rivero, 3. Ignacio Lance; 4. Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y 5. Federico Stein; 6. Francisco Cantalejos (capitán), 7. Thiago Loiacono, 8. Agustín Antinori; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Mateo Köhler; 11. Felipe Serrat, 12. Gino Zanoni, 13. Tomás Bermúdez Caneparis, 14. Alan Martínez; 15. Manuel Santos Saldungaray. Entrenador, Diego Samuel.

Suplentes, 16. Matías Stalldecker, 17. Mauricio Torrisi, 18. Uriel Troncoso, 19. Martín Dosio, 20. Juan Cruz Samuel, 21. Juan Cruz Montoli, 22. Felipe Inchausti y 23. Agustín Machado.

Por su parte Argentino recibirá mañana con idénticos horarios a San Ignacio en busca de su primera victoria en el regional.

Este duelo se llevará a cabo en el Country, donde la terna arbitral la encabeza Santiago Bevaqua (Sur), quien tendrá como colaboradores a Esteban Bevaqua-Rafael Jornet.

El Chancho (8º) se juega un partido aparte porque enfrentará a un rival que también está abajo en las posiciones (7º), con el objetivo para ambos de conseguir la primera victoria en el torneo.

Con la pausa por vacaciones de invierno de por medio, el XV bahiense no gana desde el 23 de mayo pasado, cuando superó a Santa Rosa RC por 17-9 por el Oficial URS. Es decir que de ganar mañana al conjunto marplatense, cortará un racha de seis derrotas.

El Azul va de arranque con 1. Facundo Aristimuño, 2. Francisco Ramírez, 3. Pablo Cerljenko; 4. Santiago Ramos y 5. Julián Gargiulo; 6. Francisco Maenza, 7. Emiliano Barrera, 8. Nicolás Marengo; 9. Matías d'Empaire y 10. Pedro Selvarolo, 11. Francisco Muñiz Bullrich, 12. Guido Marconi, 13. Bautista Gortari, 14. Agustín Grunewald; 15. Baltazar Montero. Entrenador, Lisandro Flores.

Relevos, 16. Valentín Infante, 17. Franco Carrera, 18. Manuel Otero, 19. Thiago Zaballa, 20. Pascual González, 21. José F. Vera, 22. Serafín Hayez y 23. Santiago López.

La jornada del Regional Pampeano A tendrá mañana además los cotejos Mar del Plata Club-Universitario (M) y Comercial-Los Cardos.

Recordamos que tras 14 fechas de fase clasificatoria, se jugarán semifinales y final. Del 3º al 6º inclusive mantienen la plaza en el TRP A, mientras que los que finalicen 7º y 8º disputarán la Reválida A-B contra el 1º y el 2º del TRP B por las dos plazas en la máxima categoría para 2027.

Las reválidas se jugarán en tres fechas: 24 de octubre, 31 de octubre y 14 de noviembre.

"Uni" será visitante

El domingo también se concretará la vuelta a la actividad de Universitario en el Regional Pampeano B.

En partido por la sexta y penúltima fecha de la etapa clasificatoria el Rojo visitará a Estudiantes de Olavarría, partido que va en el estadio Ricardo Giles de dicha ciudad.

La jornada arrancará a las 13 con Intermedia y continuará 14.45 con Primera.

Regional UROBA-Sur

Este sábado también se jugará un encuentro correspondiente al Regional Pampeano UROBA-Sur.

En duelo de clubes de la URS de la zona 1 se enfrentarán Santa Rosa RC-El Nacional, desde las 14.15 con arbitraje de Rodrigo Lofvall (Alto Valle).

Desde las 12.30 en Intermedia (dirige Franco Barroso).

Posiciones: 1º) Santa Rosa RC, 14; 2º) El Nacional, 10 y 3º) Punta Alta RC, 0.