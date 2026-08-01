Torneo del Interior B: Sociedad Sportiva cayó en Tucumán y quedó eliminado en semifinales

Pedro Zorzano descontó para Las Palomas con los dos primeros tries del equipo bahiense. Foto: Archivo La Nueva.

(Noticia en desarrollo)

El sueño de alcanzar por primera vez una final del Torneo del Interior quedó postargado para Sociedad Sportiva, que este sábado cayó en semifinales ante Natación y Gimnasia (Tucumán) por 41 a 22 y concluyó su participación en el segundo escalón del certamen nacional.

El encuentro se llevó a cabo en suelo tucumano, donde el árbitro fue Leandro Peker (Misiones). Al cabo del primer tiempo la victoria parcial fue de Natación y Gimnasia por 19 a 3.

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Los puntos del conjunto bahiense fueron por tries de Pedro Zorzano (2) y Manuel Santos Saldungaray, más un penal y dos conversiones de Mateo Köhler.

Fueron amonestados en Las Palomas los jugadores Alan Martínez, Ignacio Lance y Tomás Bermúdez.

Más allá de la eliminación en la que fue su tercera semifinal en la categoría, Sociedad Sportiva tendrá un nuevo compromiso en el Torneo del Interior cuando dispute uno de los cuatro cotejos de reválida entre los semifinalistas del TdI B y los últimos cuatro equipos del TdI A. Los ganadores obtendrán (o mantendrán) plaza en el Interior A 2027 para sus respectivas uniones de origen.

Esos rivales provenientes del TdI A surgirán el 30 de agosto, tras los choques de reposicionamiento entre 3º y 4º de cada zona.

Por otra parte el próximo sábado, en horario a confirmar ya que jugarán el mismo día Los Pumas-Sudáfrica en Vélez a las 16, el XV blanco enfrentará nuevamente ante Sporting de Mar del Plata. En este caso será en la reanudación del Regional Pampeano A.

La síntesis

Esta es la síntesis del cotejo semifinal de este sábado entre tucumanos y bahienses:

Natación y Gimnasia (41): 1. Santiago Calderón, 2. Matías Orlande, 3. Ignacio Lazarte; 4. Mariano Perondi y 5. Patricio Bonilla; 6. Santiago Romano, 7. Tomás Brainovich, 8. Lucas Guc; 9. Alejo Majoli (capitán) y 10. Máximo Ledesma; 11. Mariano Aguero, 12. Tomás García, 13. Gonzalo Terraf, 14. Ignacio Martínez; 15. Matías Bascary. Entrenador, Cristian Fernández.

Sociedad Sportiva (22): 1. Iñaki Azcoitia, 2. Juan Francisco Malanga (70m. Luca Loiacono), 3. Ignacio Lance (39m amonestado; 70m. Alberto Lindner); 4. Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y 5. Federico Stein / 71m. Martín Dosio); 6. Francisco Cantalejos (capitán), 7. Agustín Antinori, 8. Tomás Inchausti (62m. Felipe Inchausti); 9. Rafael Larrañaga Astibia (71m. Juan Cruz Samuel) y 10. Mateo Köhler; 11. Alan Martínez (15m amonestado), 12. Tomás Bermudez (49m. amonestado), 13. Pedro Zorzano (71m. Juan Cruz Montoli), 14. Felipe Serrat; 15. Facundo Ferrandez (31m. Manuel Santos Saldungaray). Entrenador, Diego Samuel.

PT: 2m penal convertido por Köhler (S), 9m. y 14m. penales convertidos por Ledesma (N), 26m. try Lazarte (N), 35m. try I. Martínez (N) y 40m. penal convertido por Ledesma. Parcial: Natación y Gimnasia 19-Sociedad Sportiva 3.

ST: 3m. try de Majoli (N) convertido por Ledesma, 4m. try de Guc (N), 10m. try Orlande (N) convertido por Ledesma, 18m. try Zorzano (S) convertido por Köhler, 21m. try de Zorzano (S), 32m. penal convertido por Ledesma (N) y 34m try de M. Santos Saldungaray (S) convertido por Köhler.

Árbitro: Leandro Peker (Misiones).

Cancha: Natación y Gimnasia (San Miguel de Tucumán).