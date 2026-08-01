Diógenes de Urquiza renunció a Deportes con duras críticas a la interna del Gobierno

Junto a Sergio Hernández y Facundo Campazzo, la semana pasada, en el Cenard

En un nuevo foco de tensión política dentro del Gabinete, Diógenes de Urquiza presentó su renuncia como subsecretario de Deportes de la Nación y a su cargo de director general del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard).

Su salida se desencadenó luego de modificarse la estructura administrativa en el Boletín Oficial, la cual devolvió a la subsecretaría de Deportes al ámbito de la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes liderada por Daniel Scioli, tras un período respondiendo directamente a Jefatura de Gabinete.

Dirigente de estrecha confianza de Mauricio Macri, De Urquiza mantenía una relación distante con Scioli, lo que aceleró su alejamiento definitivo del Ejecutivo nacional.

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Las frases destacadas de su carta a Javier Milei

A través de una misiva dirigida al presidente de la Nación, el ahora exfuncionario argumentó que el contexto y las diferencias de visión le impidieron continuar en las funciones desempeñadas desde julio de 2024.

"Vine con la convicción de enfrentar las viejas prácticas que tanto daño le hicieron al Estado y colaborar con erradicar la casta. Pero mi experiencia me demuestra que muchas de esas resistencias no siempre están afuera; sino adentro".

"El verdadero cambio no depende únicamente de quien firma una decisión, sino también del respaldo institucional para sostenerla".

"La coherencia exige saber dar un paso al costado cuando las convicciones personales y profesionales ya no coinciden con el rumbo elegido".

Balance de gestión

Pese a los desencuentros políticos, De Urquiza remarcó haber cumplido los objetivos fijados al asumir. Entre los principales hitos de su administración destacó:

- Reorganización del sistema de becas para deportistas de alto rendimiento y la regularización de entidades y federaciones deportivas.

- Obras de infraestructura en comedores y plazas hoteleras destinadas a atletas.

- La implementación de herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al análisis y rendimiento deportivo, iniciativa que obtuvo reconocimiento internacional.

En el cierre de su carta, el exsubsecretario agradeció la confianza brindada tanto a Javier Milei como a Mauricio Macri, deseándoles éxito en la continuidad de la gestión pública.

Su salida se produce a apenas 42 días de que nuestro país organice uno de los eventos multideportivos más grandes de los últimos tiempos: los XIII Juegos Suramericanos, en Rosario, Santa Fe y Rafaela como sedes principales, entre el 12 y el 26 de septiembre. (con información de NA)