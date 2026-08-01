Luck Ra confirmó que fue él quien decidió terminar su relación con La Joaqui

Luego de que se confirmara la separación entre Joaquinha Lerena De La Riva, conocida artísticamente como La Joaqui, y Luck Ra (Facundo Almenara Ordóñez), el cantante explicó que fue él quien tomó la decisión de poner fin a la relación porque consideró que "no quería que el vínculo empeore".

La pareja mantuvo una relación durante dos años y compartió públicamente numerosas muestras de afecto. El pasado 29 de julio, la trapera anunció a través de sus redes sociales que el noviazgo había llegado a su fin.

Tras el comunicado, surgieron especulaciones sobre una presunta tercera persona en discordia, que involucraron a la bailarina Tuli Acosta. Sin embargo, La Joaqui negó posteriormente que la separación estuviera relacionada con una infidelidad.

En los días posteriores, la artista se mostró visiblemente conmovida durante una transmisión en vivo, donde dejó entrever que aún atravesaba el duelo por la ruptura.

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En ese contexto, el periodista Ángel de Brito difundió en el programa LAM el intercambio que mantuvo con Luck Ra, quien dio su versión sobre el final de la relación.

Según relató el conductor, el músico aseguró que decidió terminar el vínculo porque sentía que ya no era el mismo de antes y buscó evitar que la situación se deteriorara. "Estaban bien, pero ya se daba cuenta de que no daba más de su parte", leyó De Brito al compartir el mensaje del artista.

Además, el periodista señaló que el cantante manifestó cierto malestar por comentarios relacionados con las hijas de La Joaqui, de 8 y 10 años, con quienes mantenía una relación cercana. "Con ellas tengo una relación hermosa", expresó el cuartetero, según reprodujo el programa.

En el mismo intercambio, Luck Ra sostuvo: "Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que el vínculo termine peor al estirarlo, aunque la quería".

También desmintió que la decisión estuviera vinculada a las niñas. "No hubo ningún problema. Obviamente, no la dejé por las hijas, amo a las nenas. Me duele que duden de que haya querido hacerla feliz", afirmó. (NA)