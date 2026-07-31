Hospital Garrahan: distinguido entre los mejores equipados de América Latina

El Hospital de Pedriatría Dr. Juan P. Garrahan fue reconocido oficialmente como uno de los establecimientos de salud mejor equipados tanto de Argentina como de América Latina. Esta importante distinción surge del ranking HospiRank 2026, elaborado por la consultora internacional Global Health Intelligence (GHI).

El informe destacó la sólida infraestructura tecnológica de la institución, la cual es el resultado de un proceso de modernización integral destinado a potenciar la calidad de atención para niños y adolescentes de todo el país.

Para otorgar este posicionamiento, la consultora evaluó a unas 19.000 instituciones sanitarias públicas y privadas, lo que representa la cobertura del 90% de los hospitales de la región mediante el análisis de más de 140 indicadores.

En este contexto, el Garrahan sobresalió específicamente en tres categorías fundamentales para los hospitales públicos: Capacidad Hospitalaria, Equipamiento de Imagenología Avanzada y Equipamiento para el Tratamiento del Cáncer. Estos resultados consolidan al hospital como un referente indiscutido en la medicina pediátrica de alta complejidad.

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Uno de los hitos más significativos de esta actualización tecnológica es la incorporación de un acelerador lineal único en la región, adquirido en un trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Este equipamiento de última generación permitirá tratar a cerca del 50% de los niños con cáncer de Argentina. Junto con un nuevo tomosimulador, estos avances permiten avanzar en la creación del primer Centro de Radioterapia Pediátrica del país, marcando un cambio histórico en la salud pública nacional.

El Hospital Garrahan se ha transformado en un estandarte regional en cuanto a su equipamiento

Además del área oncológica, la renovación incluyó la adquisición de 310 camas hospitalarias, 18 mesas quirúrgicas y seis cabinas de bioseguridad para laboratorios. También se sumaron cinco equipos de Arco en C para procedimientos de alta precisión y un microscopio quirúrgico oftalmológico.

Las autoridades del hospital señalaron que este equipamiento constituye un "excelente complemento" para el prestigioso recurso humano de la institución, permitiendo ampliar la capacidad de respuesta ante la creciente demanda asistencial. (C5N)