Pablo Lasala y Búho Briglia se presentarán este sábado en Cervecería Cramer
El espectáculo comenzará a las 21 en Paraná 1045. La entrada será al sobre y la actividad está destinada a todo público.
Este sábado 1 de agosto, Pablo Lasala y Búho Briglia ofrecerán un espectáculo musical —"Todo Chill"— en Cervecería Cramer, ubicada en Paraná 1045.
La presentación comenzará a las 21 y propondrá un fogón con canciones de distintas épocas, reinterpretadas bajo un concepto chill out, en un ambiente distendido y familiar.
La entrada será al sobre y la actividad está destinada a todo público.
Quienes deseen asistir pueden realizar reservas o solicitar más información a través de la cuenta de Instagram @cramercerveza.