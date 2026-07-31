Pablo Lasala y Búho Briglia se presentarán este sábado en Cervecería Cramer

Este sábado 1 de agosto, Pablo Lasala y Búho Briglia ofrecerán un espectáculo musical —"Todo Chill"— en Cervecería Cramer, ubicada en Paraná 1045.

La presentación comenzará a las 21 y propondrá un fogón con canciones de distintas épocas, reinterpretadas bajo un concepto chill out, en un ambiente distendido y familiar.

La entrada será al sobre y la actividad está destinada a todo público.

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Quienes deseen asistir pueden realizar reservas o solicitar más información a través de la cuenta de Instagram @cramercerveza.