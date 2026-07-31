Las consultoras privadas prevén que la inflación de julio se mantenga alrededor del 2%

Tras el dato de inflación de junio, que se ubicó en el 1,9% y registró la marca más baja en once meses, la atención de los analistas se concentra ahora en intentar pronosticar si el sendero descendente continuará. El Indec difundirá el dato oficial el jueves 13 de agosto.

Los relevamientos privados de precios, que funcionan como termómetro adelantado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, muestran señales mixtas: una desaceleración hacia el final del mes, pero un arrastre estadístico que puede llegar a impulsar a promedios mensuales a valores superiores al 2%.

Analytica proyecta una suba mensual del 1,9% en julio. Para la consultora, durante la tercera semana de julio los precios de alimentos y bebidas subieron 0,4%, con lo que el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 2%

Dentro de la canasta, las verduras (con un alza de 7,7%) y los pescados y mariscos (que subieron 6,5%) encabezaron las subas del mes, en contraste con frutas (0,9%) y carnes y derivados (0,2%), que crecieron por debajo del promedio.

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Por su parte, Eco Go relevó en la cuarta semana de julio una suba semanal de alimentos del 0,5% y elevó su proyección del Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) a 2,1% para el mes. La consultora explicó que la estabilidad en rubros estacionales y la baja en indumentaria, producto de las liquidaciones de temporada, permitieron recortar 0,1 punto porcentual la proyección respecto de la semana previa.

La consultora LCG, que releva semanalmente unos 8000 productos en cinco grandes cadenas de supermercados, registró en la tercera semana de julio una suba de alimentos y bebidas del 0,3%, lejos del salto de 2,4% con el que había arrancado el mes.

Pese a esa moderación puntual, el promedio de las últimas cuatro semanas trepó al 1,9%, una aceleración de 0,6 punto porcentual frente a la medición anterior. En el acumulado mensual, lácteos y huevos lideran las subas con un 4%, seguidos por carnes (2,8%) y por panificados, cereales y pastas (2,6%).

Finalmente, el Relevamiento de expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central entre las consultoras de la City había previsto que el índice de precios al consumidor llegara al 2% en julio y que alcanzara el 22,3% en el próximo año.

Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses

El combo de datos privados llega en simultáneo con la encuesta de expectativas de inflación del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, elaborada junto a Poliarquía.

El estudio, realizado entre el 2 y el 16 de julio sobre 1000 encuestados a nivel nacional, arrojó que la inflación esperada para los próximos doce meses saltó a 35,8% en promedio, 3,7 puntos por encima del mes anterior, aunque la mediana se mantuvo estable en 30%.

Por regiones, el Gran Buenos Aires es la zona con mayores expectativas (43,2%), seguida por la Ciudad de Buenos Aires (38,8%) y el interior del país (32,3%). Para los próximos treinta días, la inflación esperada promedio se ubicó en 3,55%, levemente por encima del 3,50% de junio. (TN)