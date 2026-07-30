Denuncian a una madre por quedarse con dinero para camperas de egresados en Coronel Pringles

Una mujer encargada de juntar el dinero para la compra de camperas de egresados de una escuela primaria de Coronel Pringles fue denunciada por haberse quedado con la recaudación. En total, se trata de 314 mil pesos que debería tener en su poder pero que nadie sabe dónde están.

La denuncia fue realizada en las últimas horas por un grupo de madres de la Escuela Primaria N° 3 y es, justamente, contra la mamá de una pequeña que es parte del grupo de egresados.

En la exposición, estas mujeres señalaron que desde el pasado mes de marzo se vienen llevando a cabo distintos eventos para reunir el dinero necesario para la confección de las camperas y que se había designado a E.S. para que tuviera los fondos.

"Juntamos el total para la compra de las camperas, pero el pago al comercio que las fabricaba nunca llegó", señalaron.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Es más, la mujer a cargo del pago llegó a decirles a los demás que era necesario recaudar más dinero, porque los valores habían aumentado: "En junio nos explicó que los insumos habían aumentado y que el precio de las camperas pasaba de $24.500 a $31.400 cada una. Entonces, juntamos lo que faltaba y se lo dimos", contaron.

Si bien se esperaba que las prendas estuvieran listas el 20 de junio pasado, esta mujer argumentaba que todavía no estaban listas. Sin embargo, otra madre debió concurrir al local en cuestión, donde le informaron que las camperas estaban listas y que incluso estaban esperando el pago correspondiente.

"Nos dimos cuenta de que E.S. nos había mentido. Entonces, le pedimos la plata para entregarla nosotras, y nos dijo que la tenía en la casa de la mamá y que a la tarde la llevaba al local. Sin embargo, nunca apareció", advirtieron.

Incluso, a la denuncia sumaron un video en el que se ve a esta mujer diciendo que los egresados no querían las camperas y que se iban a pedir confeccionar en otro lugar.

Mientras el dinero no aparece y el tema quedó en manos de la Justicia, estas mujeres intentarán reunir el dinero para retirar las camperas en cuestión.

"Luchamos un montón para juntar la plata. Ahora, trataremos de reunir ese dinero de vuelta para que los nenes puedan tener por fin su campera", explicaron. (Agencia Coronel Pringles, con información de El Orden)